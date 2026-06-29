Χρόνος ανάγνωσης 3’ Το ταξίδι του ΠΑΟΚ για Ολλανδία μέσα από την «ασπρόμαυρη» κάμερα (vid) 29-06-2026 19:46 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο Προετοιμασία ΠΑΟΚ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε σήμερα (29/6) με προορισμό το Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, με τον Δικέφαλο να δημοσιεύει βίντεο με στιγμές κατά την αναχώρηση. Δείτε το βίντεο: Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PAOK FC (@paok_fc) Το SDNA βρίσκεται στο Ζαλτμπόμελ και σας μεταφέρει όλο το «ασπρόμαυρο» ρεπορτάζ: «Πρώτη» του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία - Στο γήπεδο οι συνεργάτες του Λίσι (vids) Άπαντες παρόντες στην «πρώτη» του ΠΑΟΚ με Λίσι: Βιεϊρίνια, Μάτος, Τσίκνας (pics/vids) Αντικαταστάτρια Φαίης Σκορδά: Έκπληξη ολκής με Νατάσα Γιάμαλη dailymedia.gr Μόλις έπιανε τους 40 κόμβους σήκωνε τσουνάμι: Η άδοξη πτώση του πιο γρήγορου ελληνικού πλοίου που χρεοκόπησε μια ολόκληρη εταιρεία menshouse.gr Άλλη ομάδα με αυτόν στην 11άδα: Η πιο σημαντική μεταγραφή του Ολυμπιακού menshouse.gr 10 ερωτήσεις- παγίδα: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Λύνει τα χέρια του Νίστρουπ: Ο ξεχασμένος παίκτης που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στον νέο Παναθηναϊκό! menshouse.gr Στην πρώτη γραμμή της ΕΛ.Α.Σ.: Οι 18 γυναίκες που έχει στο πλευρό του ο Αλέξης Τσίπρας instanews.gr Ο ένας ηθοποιός, ο άλλος στο GNTM: Οι 2 επώνυμοι που επέλεξε για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr Η πρόβλεψη του Αλέξη Παπαχελά για τις εκλογές και για την ένταση με την Τουρκία, βάζει στην πρίζα την κυβέρνηση dailymedia.gr Το ταξίδι του ΠΑΟΚ για Ολλανδία μέσα από την «ασπρόμαυρη» κάμερα (vid) SHARE