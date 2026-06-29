Το ταξίδι του ΠΑΟΚ για Ολλανδία μέσα από την «ασπρόμαυρη» κάμερα (vid)

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε σήμερα (29/6) με προορισμό το Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, με τον Δικέφαλο να δημοσιεύει βίντεο με στιγμές κατά την αναχώρηση.