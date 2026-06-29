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Το ταξίδι του ΠΑΟΚ για Ολλανδία μέσα από την «ασπρόμαυρη» κάμερα (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε σήμερα (29/6) με προορισμό το Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, με τον Δικέφαλο να δημοσιεύει βίντεο με στιγμές κατά την αναχώρηση.

Δείτε το βίντεο:

Το SDNA βρίσκεται στο Ζαλτμπόμελ και σας μεταφέρει όλο το «ασπρόμαυρο» ρεπορτάζ:

Το ταξίδι του ΠΑΟΚ για Ολλανδία μέσα από την «ασπρόμαυρη» κάμερα (vid)