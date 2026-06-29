Ολλανδία, μέρα πρώτη: Το πλήρες ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ

Πότε αναμένεται να επιστρέψουν οι τραυματίες του ΠΑΟΚ και τι ισχύει για κάθε ποδοσφαιριστή

Αποστολή στην Ολλανδία

Η νέα σεζόν βρήκε τους Θεσσαλονικείς με προβλήματα τραυματισμών, τα οποία ακολουθούν τους ασπρόμαυρους και στην Ολλανδία, με τη σημερινή (29/6) πρώτη προπόνηση στο Ζαλτμπόμελ να διεξάγεται με απουσίες.

Ξεκινώντας από τον Γίρι Παβλένκα, ο Τσέχος κίπερ κρίθηκε προτιμότερο να προφυλαχθεί από το σημερινό πρόγραμμα, παρ'όλα αυτά αύριο (30/6) θα δώσει κανονικά το παρών στη διπλή ασπρόμαυρη προπόνηση.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο Δημήτρης Χατσίδης έμεινε εκτός προπόνησης για λόγους αποφόρτισης, καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον αστράγαλο. Από πλευράς ΠΑΟΚ προκύπτει πως δεν είναι κάτι σοβαρό και ως εκ τούτου πιθανότατα σε κάποια εκ των δύο αυριανών προπονήσεων θα βγει στο γήπεδο για να δοκιμάσει να μπει κανονικά με το υπόλοιπο γκρουπ..

Η περίπτωση του Σόλα Σορετίρε είναι κάπως πιο περίπλοκη, καθώς ο νεαρός εξτρέμ αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού και μπήκε για επέμβαση που τον έχει αφήσει εκτός για περισσότερους από τρεις μήνες. Όπως όλα δείχνουν, από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να εντατικοποιήσει το ατομικό πρόγραμμα και το προσεχές διάστημα να επαναξιολογηθεί η περίπτωσή του.

Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ παρέμεινε στο ξενοδοχείο τις πρώτες ώρες της παραμονής στην Ολλανδία, αλλά αναμένεται να βγει στο γήπεδο τις επόμενες ημέρες προκειμένου να ανεβάσει στροφές.

