Οδεύει στην Αλ Σάντ ο Λουτσέσκου - Deal διετίας

Στο Κατάρ και συγκεκριμένα στην Αλ Σάντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με το deal να είναι προ των πυλών για τα επόμενα δύο χρόνια.

Το νέο σταθμό της καριέρας του μετά την επιτυχημένη πορεία στον ΠΑΟΚ φαίνεται πως βρήκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος βρίσκεται μία ανάσα από τον πάγκο της Αλ Σαντ, όπως σας είχε ενημερώσει το SDNA προ ημερών.

Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν σκέψεις από την πλευρά του έμπειρου προπονητή να παραμείνει για ένα διάστημα εκτός πάγκων προκειμένου να ξεκουραστεί, κυρίως πνευματικά, οι άνθρωποι της ομάδας του Κατάρ του έδειξαν πόσο πολύ τον θέλουν για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, με αποτέλεσμα να πειστεί και ο ίδιος, ώστε να συνεχίσει εκεί την σταδιοδρομία του.

Αξίζει να σημειωθεί πως το deal είναι σχεδόν δρολομολογημένο με τις λεπτομέρειες να απομένουν ώστε ο Ραζβάν Λουτσέσκου να αποτελέσει τον νέο προπονητή της Αλ Σαντ τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια.