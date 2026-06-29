Η «πρώτη» του Λίσι στον ΠΑΟΚ: Πρέσινγκ, ένταση και άμεσο ποδόσφαιρο

Αν κάποιος έπρεπε να περιγράψει με μία μόνο λέξη όσα είδε στο πρώτο πρόγραμμα επί ολλανδικού εδάφους, αυτή θα ήταν χωρίς δεύτερη σκέψη η λέξη «πρέσινγκ» - Η «πρώτη» του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λίσι.

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Μόνο εύκολο δεν είναι το έργο του Αλέσιο Λίσι αυτές τις πρώτες ημέρες παρουσίας του στον ΠΑΟΚ. Ο Ιταλός τεχνικός θέλει να περάσει γρήγορα στους ποδοσφαιριστές του τη δική του φιλοσοφία, τις απαιτήσεις του και τον τρόπο με τον οποίο θέλει να βλέπει τον Δικέφαλο μέσα στον αγωνιστικό χώρο...

Οι συνεργάτες του είχαν ήδη προετοιμάσει το γήπεδο, δημιουργώντας δύο μεγάλα οκτάγωνα στις δύο πλευρές του αγωνιστικού χώρου. Εκεί χωρίστηκαν οι παίκτες σε μικρές ομάδες των τεσσάρων, με στόχο την κυκλοφορία της μπάλας σε περιορισμένο χώρο. Οι κανόνες ήταν ξεκάθαροι. Κάθε ποδοσφαιριστής είχε δικαίωμα των δύο επαφών το πολύ με την μπάλα, ενώ η πίεση προς τον κάτοχό της έπρεπε να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή ένταση.

«Πρέσινγκ! Πρέσινγκ! Πιο γρήγορα...», ήταν οι λέξεις που ακούγονταν συνεχώς από τον Λίσι, ο οποίος ζητούσε οι παίκτες του να επιτίθενται στην μπάλα χωρίς δισταγμό, να μικραίνουν τις αποστάσεις μεταξύ τους και να μην αφήνουν ούτε δευτερόλεπτο χαμένο μετά την απώλεια της κατοχής.

Το μεγαλύτερο βάρος δεν έπεσε μόνο στην πίεση, αλλά και στην ταχύτητα της σκέψης. Ο Ιταλός τεχνικός θέλει έναν ΠΑΟΚ που θα αποφασίζει γρήγορα, θα κυκλοφορεί την μπάλα με ελάχιστες επαφές και θα βρίσκει άμεσα τον ελεύθερο συμπαίκτη, χωρίς καθυστερήσεις και περιττές ενέργειες.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης δεν έλειψαν και τα επιφωνήματα επιβράβευσης. Κάθε σωστό τάκλιν, κάθε δυναμική διεκδίκηση και κάθε γρήγορη εναλλαγή της μπάλας συνοδευόταν από επιβράβευση του Λίσι. Στο δεύτερο μέρος της προπόνησης, το πρόγραμμα έγινε ακόμη πιο σύνθετο. Ο Ιταλός χώρισε τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές σε δύο ενδεκάδες, απλώνοντάς τους σε ολόκληρο το γήπεδο και δουλεύοντας αποκλειστικά πάνω στις αποστάσεις και στις αντιδράσεις χωρίς την μπάλα.

Η άσκηση είχε έντονο τακτικό χαρακτήρα. Ο Λίσι χρησιμοποιούσε την παλιά αριθμητική ονομασία των θέσεων και, ανάλογα με τον αριθμό που φώναζε, οι ποδοσφαιριστές έπρεπε να μετακινηθούν άμεσα στο σωστό σημείο του γηπέδου.

Όταν ακουγόταν ο αριθμός «2», η πίεση μεταφερόταν στη δεξιά πλευρά της άμυνας. Με το «3» η προσοχή στρεφόταν στο αριστερό άκρο, ενώ με το «6» οι μέσοι έπρεπε να ανεβάσουν αμέσως την ένταση και να πιέσουν στον άξονα. Με αυτόν τον τρόπο ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ προσπαθούσε να εκπαιδεύσει τους ποδοσφαιριστές του στις γρήγορες μετακινήσεις, στις σωστές αποστάσεις και στη συντονισμένη ομαδική άμυνα.

Το τελευταίο κομμάτι της προπόνησης αφορούσε τις μεταβάσεις. Με το σφύριγμα του Ιταλού, οι ποδοσφαιριστές έπρεπε να μετατρέπουν άμεσα την άμυνα σε επίθεση, να βγάζουν την μπάλα μπροστά με δύο ή τρεις γρήγορες πάσες και να ολοκληρώνουν τη φάση πριν οργανωθεί η αντίπαλη άμυνα.

Το άμεσο παιχνίδι αποτέλεσε βασική οδηγία του Ιταλού τεχνικού, ο οποίος δεν θέλει περιττή κατοχή της μπάλας, αλλά γρήγορες αποφάσεις, κάθετο ποδόσφαιρο και αποτελεσματικότητα στις επιθέσεις.

Τα πρώτα δείγματα γραφής δείχνουν πως ο Λίσι έχει ξεκάθαρο πλάνο για την ομάδα που θέλει να δημιουργήσει. Έναν ΠΑΟΚ που θα πιέζει ψηλά, θα μαρκάρει με ένταση, θα τρέχει περισσότερο από τον αντίπαλο και θα επιτίθεται γρήγορα όταν κερδίζει την κατοχή.

Φυσικά, είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Η προετοιμασία βρίσκεται στα πρώτα της στάδια και οι ποδοσφαιριστές χρειάζονται χρόνο ώστε να αφομοιώσουν τις νέες απαιτήσεις και τη διαφορετική φιλοσοφία του προπονητή τους.

Το μόνο βέβαιο είναι πως από την πρώτη κιόλας ημέρα στο Ζαλτμπόμελ ο Αλέσιο Λίσι φρόντισε να στείλει το μήνυμά του. Ο νέος ΠΑΟΚ που θέλει να δημιουργήσει θα βασίζεται στην ένταση, στην επιθετική νοοτροπία, στο οργανωμένο πρέσινγκ και στο γρήγορο ποδόσφαιρο. Οι επόμενες ημέρες της προετοιμασίας και κυρίως τα πρώτα φιλικά παιχνίδια θα δείξουν σε ποιο βαθμό οι ποδοσφαιριστές θα μπορέσουν να μετατρέψουν αυτή τη φιλοσοφία σε εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο...

