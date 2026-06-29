Παναθηναϊκός: Τότε ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Πελίστρι

Ο Φακούντο Πελίστρι ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα της Ουρουγουάης μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και τις επόμενες ημέρες θα ενταχθεί στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Ο Φακούντο Πελίστρι βρέθηκε στην αποστολή της Ουρουγουάης για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με την παρουσία της ομάδας του Μαρσέλο Μπιέλσα ωστόσο να ολοκληρώνεται πρόωρα, από την φάση των ομίλων.

Ο «πράσινος» εξτρέμ δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση και πλέον ετοιμάζεται να ενταχθεί στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, κάτι που θα συμβεί στις 10 Ιουλίου.

Φυσικά θα απολαύσει κάποιες ημέρες άδειας και ξεκούρασης, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα συμμετάσχει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, με την ενσωμάτωσή του να γίνεται στην Αθήνα, λίγα 24ωρα μετά την επιστροφή της αποστολής του «Τριφυλλιού» από το Άπελντορν.