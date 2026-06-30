Βρετανική «βόμβα»: Επαφή Φερστάπεν με McLaren!

Το «Sky Sports» αποκάλυψε πως οι εκπρόσωποι του τετράκις παγκόσμιου πρωταθλητή της F1 κοιτούν το επόμενο βήμα του!

Παρά το γεγονός ότι ο ατζέντης, Ρέιμοντ Φερμιούλεν, διέψευσε τις φήμες μετακίνησης του Μαξ Φερστάπεν, περιμένοντας τη σημαντική εξέλιξη του μονοθεσίου της Red Bull Racing, το «Sky Sports» δίνει μια νέα διάσταση στο μέλλον του Ολλανδού πρωταθλητή.

Η McLaren έχει ένα πετυχημένο δίδυμο, με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να έχουν συμβάλει στην κατάκτηση δυο σερί πρωταθλημάτων στους κατασκευαστές. Οι φήμες για ένα οικογενειακό... διάλειμμα του Βρετανού μετά τον τίτλο ή μια απόφαση του Αυστραλού να αλλάξει περιβάλλον, θέλοντας να είναι πρώτος οδηγός, υπάρχουν στο προσκήνιο.

Η πλευρά του Φερστάπεν δεν έχασε ευκαιρία και έκανε μια διερευνητική επαφή σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τους ανθρώπους της McLaren, καθώς η προοπτική της Mercedes έχει εγκαταλειφθεί, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον το απολαμβάνει, πια, στη Ferrari.