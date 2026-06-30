Στην Άαρχους ο Γενς Γιόνσον

Ο Γενς Γιόνσον μετά από μια τριετία στην Ελλάδα αποχώρησε ως ελεύθερος από την ΑΕΚ καθώς ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του και πλέον ετοιμάζεται να επαναπατριστεί.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Tipsbladet, ο 33χρονος μέσος έφτασε σε συμφωνία με την Άαρχους - με την οποία έκανε προπονήσεις τις τελευταίες εβδομάδες - και θα υπογράψει για δύο χρόνια.

Κάπως έτσι ο Γιόνσον κάνει πράξη την επιθυμία του που ήταν να επιστρέψει στην πατρίδα του τη Δανία και ουσιαστικά στην γενέτειρα του καθώς γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Άαρχους πραγματοποιώντας συνολικά 120 συμμετοχές στο ξεκίνημα της καριέρας του πριν μετακομίσει ακολούθως σε Κόνιασπορ, Κάντιθ και στην ΑΕΚ από την οποία αποχώρησε ως ελεύθερος μετά απο τρία χρόνια συνεργασίας...

Ο Δανός μέσος, τις τέσσερις σεζόν που παρέμεινε στην ΑΕΚ, πραγματοποίησε συνολικά 107 συμμετοχές έχοντας σημαντικό ρόλο στο νταμπλ της σεζόν 22/23 υπό τις οδηγίες του Αλμέιδα ενώ φέτος, δεν υπολογιζόταν εξ αρχής απο τον Νίκολιτς.