Ψήφος εμπιστοσύνης της Τσέλσι στον Τσάμπι Αλόνσο: «Το μέλλον είναι στα χέρια του»

Στην Τσέλσι «μπλε» εξέφρασαν δημόσια την απόλυτη εμπιστοσύνη τους στον Ισπανό τεχνικό, χαρακτηρίζοντάς τον προπονητή με «εξαιρετικό ποδοσφαιρικό μυαλό» και «υψηλό επίπεδο ακεραιότητας».

Με την τοποθέτησή της, η διοίκηση της Τσέλσι θέλησε να βάλει τέλος στη φημολογία που είχε αναπτυχθεί γύρω από τον πάγκο της ομάδας, ξεκαθαρίζοντας πως ο σχεδιασμός για τη νέα εποχή βασίζεται απόλυτα στον Τσάμπι Αλόνσο.

Το μήνυμα από το «Στάμφορντ Μπριτζ» είναι σαφές, αφού η ομάδα θεωρεί πως ο Ισπανός αποτελεί τον άνθρωπο που μπορεί να την επαναφέρει στην κορυφή του αγγλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τα καλύτερα βρίσκονται ακόμη μπροστά.

Παράλληλα, η ανακοίνωση ουσιαστικά κλείνει κάθε συζήτηση γύρω από το θέμα του Έντσο Μαρέσκα, με τον σύλλογο να δείχνει ότι έχει γυρίσει οριστικά σελίδα και να στηρίζει έμπρακτα το νέο του πρότζεκτ υπό την καθοδήγηση του Τσάμπι Αλόνσο.