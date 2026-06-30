Ο Ολίσε ζήτησε συνάντηση με την Μπάγερν μετά το Μουντιάλ - Η Ρεάλ Μαδρίτης αλλάζει τα δεδομένα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Μάικλ Ολίσε, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι της απόκτησής του και να προκαλεί έντονη ανησυχία στις τάξεις της Μπάγερν Μονάχου.

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Χοσέ Φέλιξ Ντίαθ, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός έχει ενημερώσει τη διοίκηση της Μπάγερν πως επιθυμεί συνάντηση αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προκειμένου να συζητήσει το μέλλον του.

Παρότι αρκετοί κορυφαίοι σύλλογοι της Premier League, αλλά και η Παρί Σεν Ζερμέν, παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, το ενδιαφέρον του ίδιου φαίνεται να είναι στραμμένο αποκλειστικά προς τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η στάση του Ολίσε έχει προκαλέσει προβληματισμό στους Βαυαρούς, οι οποίοι περίμεναν από τον ποδοσφαιριστή κάποια δημόσια ή ιδιωτική κίνηση που θα επιβεβαίωνε τη δέσμευσή του προς τον σύλλογο. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αυτή η κίνηση δεν έγινε ποτέ.

Στο Μόναχο υπάρχει ανησυχία πως οι «σειρήνες» της Ρεάλ Μαδρίτης επηρεάζουν τον 24χρονο άσο, με τις επόμενες εβδομάδες να αναμένονται καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης.