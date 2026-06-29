MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ανακοίνωσε το «μπαμ» με Λεβαντόφσκι η Σικάγο Φάιερ!

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Με κάθε επισημότητα ο Πολωνός σούπερ σκόρερ των 700+ γκολ άφησε την Ευρώπη για το MLS, υπογράφοντας έως το 2028!

Λεχ Πόζναν, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Μπάγερν Μονάχου και Μπαρτσελόνα είχαν την τιμή ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να φοράει το Νο.9 στην πλάτη και να μεγαλουργεί. 

Πλέον, έγινε ακόμα ένας σούπερ σταρ που στα 38 του μετακομίζει στο MLS στη... δύση μιας λαμπερής καριέρας, όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Καζεμίρο, ο Λουίς Σουάρες και άλλοτε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Κακά, ενδεικτικά, μένοντας έως το 2028. 

Ανακοίνωσε το «μπαμ» με Λεβαντόφσκι η Σικάγο Φάιερ!