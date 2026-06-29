Ανακοίνωσε το «μπαμ» με Λεβαντόφσκι η Σικάγο Φάιερ!

Λεχ Πόζναν, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Μπάγερν Μονάχου και Μπαρτσελόνα είχαν την τιμή ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να φοράει το Νο.9 στην πλάτη και να μεγαλουργεί.
Πλέον, έγινε ακόμα ένας σούπερ σταρ που στα 38 του μετακομίζει στο MLS στη... δύση μιας λαμπερής καριέρας, όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Καζεμίρο, ο Λουίς Σουάρες και άλλοτε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Κακά, ενδεικτικά, μένοντας έως το 2028.
ROBERT LEWANDOWSKI IS COMING TO CHICAGO 🇵🇱— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) June 29, 2026
We have signed global soccer icon and Poland’s all-time leading goal scorer Robert Lewandowski as a Designated Player 🔥 #cf97 pic.twitter.com/ML5zxz3hVk
A new superstar in the Windy City. 🔥@ChicagoFire sign forward Robert Lewandowski: https://t.co/1Mmu3WQ95F pic.twitter.com/JJtFHz48LG— Major League Soccer (@MLS) June 29, 2026
Robert Lewandowski piłkarzem @ChicagoFire! 🔥— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 29, 2026
Powodzenia, Kapitanie! 🇵🇱 pic.twitter.com/9inyE8PBhB
Legend.— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) June 29, 2026
Goalscorer.
WINNER. pic.twitter.com/pvgKtGYvZh