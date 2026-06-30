Mεντβέντεφ για Τσιτσιπά: «Δεν θα εκπλαγώ αν κερδίσει Grand Slam»

Καλύτεροι φίλοι δεν ήταν ποτέ, όμως ο Ντανίλ Μεντβέντεφ φαίνεται ότι αναγνωρίζει την αξία του Στέφανου Τσιτσιπά!

Μετά τη νίκη του επί του Μάριν Τσίλιτς στον πρώτο γύρο του Wimbledon, ο 30χρονος Ρώσος ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ο Στέφανος μπορεί να ξαναγίνει ο παίκτης που ήταν, ειδικά τώρα που έκανε τη μεγάλη αλλαγή στην προπονητική του ομάδα.

«Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά σίγουρα όταν έχεις φτάσει κάποτε σε αυτό το επίπεδο, έχεις και αυτή την ικανότητα μέσα σου», απάντησε ο νικητής του US Open 2021. «Οπότε, δεν θα μου προκαλούσε έκπληξη αν κάποια μέρα - και όταν λέω "κάποια μέρα", ποτέ δεν ξέρεις αν θα είναι σε δύο εβδομάδες, σε έναν χρόνο ή σε πέντε χρόνια - κατακτήσει ένα Grand Slam ή φτάσει στα ημιτελικά ή πετύχει κάτι αντίστοιχο. Γιατί ξέρει να παίζει, μπορεί να κάνει εξαιρετικά χτυπήματα, έχει εξαιρετικό σερβίς, πολύ καλό forehand, πολύ καλό βολέ και γενικά διαθέτει όλα αυτά τα στοιχεία.

Και κατέληξε λέγοντας τα εξής: «Είναι αλήθεια ότι βλέπουμε πως δυσκολεύτηκε λίγο με το τένις του τον τελευταίο καιρό. Αλλά και πάλι, δεν θα μου έκανε εντύπωση αν οποιαδήποτε στιγμή βρει ξανά τον εαυτό του και αρχίσει να φέρνει σπουδαία αποτελέσματα το ένα μετά το άλλο».