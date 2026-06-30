Δεν πάει πουθενά ο Ντορτ!

Ενας από τους καλύτερους -περιφερειακούς- αμυντικούς του ΝΒΑ παραμένει στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ είναι έτοιμοι για τη σεζόν 2026-2027! Ο Σαμ Πρέστι ενεργοποίησε την οψιόν 17,7 εκατομμυρίων δολαρίων του Λούγκεντζ Ντορτ, ενός παίκτη που υπέγραψαν χωρίς να γίνει ντραφτ το 2019 και αποτελεί success story τους.

Ο Αϊτινός και διεθνής με τον Καναδά γκαρντ/φόργουορντ είναι, παράλληλα, ο «κολλητός» του Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, ο καλύτερος αμυντικός της ομάδας του Μαρκ Ντέιγκνολτ και θα ήταν έκπληξη να αποχωρήσει, όπως οι Αϊζέια Τζο και Άαρον Γουίγκινς με trades.