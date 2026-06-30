Δεν πάει πουθενά ο Ντορτ!

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ είναι έτοιμοι για τη σεζόν 2026-2027! Ο Σαμ Πρέστι ενεργοποίησε την οψιόν 17,7 εκατομμυρίων δολαρίων του Λούγκεντζ Ντορτ, ενός παίκτη που υπέγραψαν χωρίς να γίνει ντραφτ το 2019 και αποτελεί success story τους.
Ο Αϊτινός και διεθνής με τον Καναδά γκαρντ/φόργουορντ είναι, παράλληλα, ο «κολλητός» του Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, ο καλύτερος αμυντικός της ομάδας του Μαρκ Ντέιγκνολτ και θα ήταν έκπληξη να αποχωρήσει, όπως οι Αϊζέια Τζο και Άαρον Γουίγκινς με trades.
The Oklahoma City Thunder are picking up forward Lu Dort's $17.7 million team option for the 2026-27 season, sources tell ESPN. pic.twitter.com/oozVYDJQI4— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2026