Ενίσχυση στην επίθεση με Σαποβάλοφ για την Ελλάς Σύρου (pic)

Σπουδαία μεταγραφική κίνηση από την Ελλάς Σύρου, που απέκτησε τον Αλεξάντρ Σαποβάλοφ, που πέρσι έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με το Αιγάλεω και στο παρελθόν έχει πετύχει 78 γκολ σε 124 εμφανίσεις στην Εσθονία.

Οι νησιώτες μπαίνουν και στην επόμενη σεζόν με μεγάλες βλέψεις και προχώρησαν σε μια σημαντική μεταγραφή, με έναν επιθετικό ο οποίος έχει εξαιρετική σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα και παράλληλα γνωρίζει καλά την Super League 2, έχοντας περάσει από ΠΑΟΚ Β', Νίκη Βόλου και Αιγάλεω.

Πριν έρθει στην Ελλάδα, ο Εσθονός φορ είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του στην πατρίδα του, πετυχαίνοντας συνολικά 78 γκολ σε 124 συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο, αποδεικνύοντας την έφεσή του στο σκοράρισμα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Εσθονό επιθετικό, Αλεξάντρ Σαποβάλοφ.



Ο Σαποβάλοφ έρχεται να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης της ομάδας μας, κουβαλώντας ένα εντυπωσιακό βιογραφικό.



Μετρά 78 γκολ σε 124 συμμετοχές στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Εσθονίας, ενώ διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία από τα ελληνικά γήπεδα, έχοντας αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ Β’, τη Νίκη Βόλου και το Αιγάλεω.



Η περσινή του παρουσία στη Superleague 2 ήταν εξαιρετική, καθώς αναδείχθηκε τρίτος πιο παραγωγικός παίκτης του πρωταθλήματος, με μέσο όρο συμμετοχής σε γκολ τα 90,6 λεπτά.



Αλεξάντρ, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ελλάς Σύρου. Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!».