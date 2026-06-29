Οι λεπτομέρειες κάνουν την διαφορά και ο Μόλκιερ, που ήρθε για τις στημένες φάσεις!

Ο Νίστρουπ ρίχνει μεγάλο βάρος σε κάθε λεπτομέρεια και η σημερινή ημέρα είχε και στημένες φάσεις. Το πρωϊ κόρνερ, το απόγευμα αράουτ. Από μία στημένη φάση μπορεί να κριθεί ένα παιχνίδι. Αποστολή στην Ολλανδία: Τάσος Νικολογιάννης

Η στατιστική έχει δείξει, ότι από στημένες φάσεις μπαίνουν πολλά γκολ στο ποδόσφαιρο. Είτε από ένα κόρνερ, είτε από ένα πλάγιο, είτε από εκτέλεση φάουλ.

Για αυτό τον λόγο το καλοκαίρι ο Νίστρουπ επέλεξε και έφερε μαζί του τον Μόρτεν Μόλκιερ. Στην Κοπεγχάγη ο Νίστρουπ δεν ήταν ευχαριστημένος από τις στημένες φάσεις και επέλεξε μετά την συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό να φέρει μαζί του έναν άνθρωπο ειδικά για τα φάουλ, τα κόρνερ, τα αράουτ. Δεν ήταν μαζί στην Κοπεγχάγη, αφού ο Μόλκιερ ήταν στην Κ18 της Δανίας, από όπου προστέθηκε στο τιμ του Νίστρουπ.

Ο Μόλκιερ στις προηγούμενες ημέρες άρχισε να δείχνει στους παίκτες τις σωστές θέσεις, που πρέπει να παίρνουν στις εκτελέσεις κόρνερ. Σήμερα το πρωϊ στην διάρκεια της τακτικής για λίγο ασχολήθηκε με τις εκτελέσεις κόρνερ και το απόγευμα έδειξε στο γήπεδο στους παίκτες τις κινήσεις, που πρέπει να κάνουν, για να αξιοποιήσουν ένα πλάγιο άουτ και να βγουν στην επίθεση.

Φαίνεται, ότι ο Νίστρουπ θα ρίξει μεγάλο βάρος στις στημένες φάσεις, διότι ξέρει ότι σε κλειστά παιχνίδια, μπορεί να κερδίσει ένα ματς από ένα φάουλ, ένα κόρνερ. Η να πάρει το καλοκαίρι μία πρόκριση σημαντική. Ο Παναθηναϊκός πλέον έχει και κορμιά, που δεν είχε πέρυσι, που θα βοηθήσουν τον Δανό τεχνικό στο έργο του.

Από την αρχή της προετοιμασίας είναι φανερό, ότι ο Νίστρουπ δίνει σημασία στην κάθε λεπτομέρεια. Θέλει η προπόνηση να γίνεται σε πραγματικές συνθήκες αγώνα και για αυτό έχει και …VAR, ενώ αναλυτικά ασχολείται με τις τοποθετήσεις παικτών είτε σε φάση άμυνας, είτε σε φάση ανάπτυξης και διακόπτει την προπόνηση, όταν βλέπει κάτι λάθος.

Και το κυριότερο είναι, ότι οι παίκτες μπαίνουν στην προπόνηση διαβασμένοι, για ότι κάνουν. Σήμερα το μεσημέρι είχαν στο κινητό τους σε βίντεο την άσκηση για τα πλάγια άουτ και έτσι δεν χρειάστηκε να τους εξηγήσει πολλά ο Μόλκιερ, όταν έκανε τα αράουτ στην πράξη το απόγευμα στην προπόνηση.

Είπαμε, οι λεπτομέρειες κάνουν την διαφορά…