H Bραζιλία κατάφερε να πάρει την νίκη - πρόκριση με ανατροπή για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 2-1 και «χρυσό» σκόρερ στο 96΄ τον Μαρτινέλι, απέναντι στην «μαχητική» Ιαπωνία. Πλέον, περιμένει να μάθει αντίπαλο από το ζευγάρι Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκάμπριελ Μαρτινέλι που... χτύπησε στο φινάλε, η Βραζιλία κατάφερε να πάρει την νίκη - πρόκριση με 2-1 και ανατροπή απέναντι στην πολύ καλά στημένη Ιαπωνία που τα έδωσε όλα. Η «Σελεσάο» περιμένει πλέον να μάθει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα είναι μια εκ των Ακτή Ελεφαντοστού ή Νορβηγία.

Η πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι ανήκε για την Βραζιλία στο δεύτερο λεπτό, μετά από λάθος στην άμυνα και πλασέ του Γκιμαράες που κόντραρε και κατέληξε κόρνερ.

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι ήταν δραστήρια στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και στο 14' είχε διπλή στιγμή για να βρει γκολ, με τους Κούνια και Πακετά να μην μπορούν να βρουν δίχτυα.

Η Ιαπωνία αμυνόταν μαζικά και προσπάθησε να βρει τις στιγμές της, κυρίως μέσω αντεπιθέσεων. Στο 27' ο Ουέντα με κεφαλιά είχε την πρώτη τελική των Ασιατών στο παιχνίδι, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ.

Κόντρα στην ροή του αγώνα, η Ιαπωνία κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης, με συρτό σουτ του Σάνο, μετά από κλέψιμο του ίδιου από λάθος πάσα του Ντανίλο για το 0-1!

Τρία λεπτά αργότερα, η κεφαλιά του Μαρκίνιος ήταν αρκετά άστοχη για τους Βραζιλιάνους. Στο 38' ο Ματέους Κούνια επιχείρησε σουτ εκτός περιοχής, αλλά ο Σουζούκι δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει τη μπάλα.

Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους η Βραζιλία προσπάθησε να βρει γκολ ισοφάρισης, όμως ήταν... φλύαρη επιθετικά και δεν μπορούσε να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα της Ιαπωνίας.

Η Βραζιλία ξεκίνησε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 51', αλλά ο Σουζούκι απέκρουσε εντυπωσιακά την ωραία κεφαλιά του Γκιμαράες.

Δύο λεπτά αργότερα η Σελεσάο έχασε απίστευτη ευκαιρία για την ισοφάριση, με τους Ιάπωνες να δείχνουν με αυτοθυσία πάνω στην γραμμή την κεφαλιά του Κασεμίρο και τις... καραμπόλες που προέκυψαν.

Τελικά στο 56' η Βραζιλία κατέφερε να μετουσιώσει την υπεροχή της σε γκολ, μετά από ωραία σέντρα του Γκάμπριελ και κεφαλιά του Κασεμίρο για το 1-1! Αυτό ήταν το δέκατο γκολ του Βραζιλιάνου μέσου σε συνολικά 90 συμμετοχές με το εθνόσημο.

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι πετούσε... φωτιές στο Χιούστον και στο 58' ο Βινίσιους με τρομερή ατομική ενέργεια πέρασε τους... πάντες, αλλά το σουτ που έπιασε σταμάτησε στον Σουζούκι και στο αριστερό του δοκάρι.

Η Ιαπωνία δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον φρενήρη ρυθμό των Βραζιλιάνων και περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο στο ματς. Στο 77' του σουτ του Μαρτινέλι πέρασε δίπλα από την εστία του Σουζούκι.

Η Βραζιλία πίεσε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης και προσπάθησε να βρει το γκολ της ανατροπής που θα της έδινε την πρόκριση. Στο 89' ο Βινίσιους έπιασε ωραίο σουτ εκτός περιοχής, αλλά η μπάλα κόντραρε και έφυγε κόρνερ. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων η κεφαλιά του Φαμπίνιο ήταν αρκετά άστοχη για τη Σελεσάο.

Τελικά η Βραζιλία δεν είχε πει την τελευταία της... λέξη και κατάφερε με ωραίο τελείωμα του Μαρτινέλι στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων να κάνει το 2-1 και να προκριθεί στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026!

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Καρλο Αντσελότι): Άλισον, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντανίλο, Ντάγκλας Σάντος, Κασεμίρο (90+2΄ Φαμπίνιο), Μπρούνο Γκιμαράες (90+7΄ Ντανίλο Σάντος), Πακετά (46΄ Έντρικ), Βινίσιους, Κούνια (66΄ Μαρτινέλι), Ράγιαν.

ΙΑΠΩΝΙΑ (Μοριγιάσου Χατζίμε): Ζάιον Σουζούκι, Τανιγκούτσι, Χ. Ίτο, Τομιγιάσου, Ντόαν (66΄ Σουγκαουάρα), Μαέντα (90+7΄ Ογκάουα), Νακαμούρα (Γιουνοσούκε Σουζούκι), Γ. Ίτο, Καμάντα (78΄ Τανάκα), Σάνο, Ουέντα.

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