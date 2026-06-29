«Προτεραιότητα του Μπόνγκα το ΝΒΑ, θα περιμένει και θα... ζυγίσει τις επιλογές του»

Ο Άιζακ Μπόνγκα φαίνεται πως έχει θέσει την επιστροφή στο ΝΒΑ ως προτεραιότητά του. Περιμένει τη free agency (1η Ιουλίου) ο Γερμανός φόργουορντ, πριν «ζυγίσει» τις πολλές επιλογές που έχει από τους διεκδικητές της Euroleague.

Δημοσίευμα του "BasketNews" επιβεβαιώνει πως ο Γερμανός φόργουορντ έχει θέσει ως προτεραιότητα την επιστροφή του στον «μαγικό κόσμο».

Ο παίκτης της Παρτιζάν περιμένει να «ανοίξει» η free agency (1η Ιουλίου) και να μιλήσει με ομάδες από το καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη, πριν πάρει τις οριστικές αποφάσεις για το μέλλον του.

Βέβαια, το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως οι διεκδικητές της Euroleague του έχουν ήδη «χτυπήσει» την πόρτα. Μεταξύ των ευρωπαϊκών ομάδων που ενδιαφέρονται για εκείνον βρίσκονται ο Παναθηναϊκός Aktor, ο Ολυμπιακός, η Μπαρτσελόνα και η Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ σύμφωνα με τη "Magic Euroleague" του SDNA, στο «κάδρο» είναι και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Προς το παρόν, λοιπόν, τα δεδομένα είναι τα εξής: ο Μπόνγκα δεν έχει αποδεχτεί μια πρόταση από τον «μαγικό κόσμο», αλλά επιθυμεί να επιστρέψει στις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, η αποχώρησή του από την Παρτιζάν μοιάζει πιο πιθανή από ποτέ.

Σε κάθε περίπτωση, ο 27χρονος φαίνεται πως πρωτίστως θέλει να βρει μια δεύτερη ευκαιρία στο ΝΒΑ, γι' αυτό και δείχνει αποφασισμένος να περιμένει στην αγορά, πριν «ζυγίσει» όλες τις προοπτικές που βρίσκονται μπροστά του.