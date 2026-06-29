Στο ύψος της η Σαμπαλένκα - Eκτός η Χβαλίνσκα

Καλή εκκίνηση έκανε στο Wimbledon η Αρίνα Σαμπαλένκα και έκλεισε, όπως αναμενόταν, θέση στη φάση των «64» του Wimbledon.

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο νίκησε άνετα 6-2, 6-3 την Τεοντόρα Κόστοβιτς και έκανε το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση του τουρνουά για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Η 28χρονη Λευκορωσίδα θα παίξει στη συνέχεια με τη Μακάρτνι Κέσλερ, που χρειάστηκε μόλις 40 λεπτά (!) για να αφήσει εκτός την Ολεκσάντρα Ολινίκοβα με 6-0, 6-0.

Δυνατό ήταν και το ξεκίνημα της Τζέσικα Πεγκούλα, που επικράτησε με 7-5, 6-3 της Ντάρια Βιτμάνοβα και θα παίξει με τη Σάρα Σορίμπες Τόρμο.

Απογοητευτική εξέλιξη για τη φιναλίστ του Roland Garros Μάγια Χβαλίσνκα, που προηγήθηκε με 2-6, 3-5 και είχε και ματς πόιντ, όμως τραυματίστηκε και τελικά ηττήθηκε με 2-6, 7-5, 6-2 από την Mάνιαντσέα Σάγουανγκο. Η Ταϊλανδή, που πήρε την πρώτη νίκη της σε κυρίως ταμπλό major, θα συναντήσει τώρα την Αλίσια Παρκς.

Η Ναόμι Οσάκα, τέλος, εντυπωσιάζοντας για άλλη μια φορά με το outfit της, υπέταξε με 6-1, 7-5 την Έλσα Ζακμό και περιμένει τη νικήτρια του ματς Γκασάνοβα-Αράνγκο.