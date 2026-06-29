Σπανού στο SDNA: «Στην καρδιά μου ο Παναθηναϊκός, μακάρι στο μέλλον να ξανασυνεργαστούμε»

Η Άρτεμις Σπανού μίλησε στο SDNA και μεταξύ άλλων τόνισε πως έχει τον Παναθηναϊκό στην καρδιά της και ότι θα ήθελε να συνεργαστεί ξανά με το «τριφύλλι» στο μέλλον.

Η Άρτεμις Σπανού συμμετείχε στο Stoiximan AegeanBall Festival για πρώτη φορά και παραχώρησε δηλώσεις στο SDNA.

Αρχικά, δεν έκρυψε την χαρά της για την συμμετοχή και το πόσο όμορφη θεωρεί όλη η διοργάνωση. Στη συνέχεια, στάθηκε στην καλή πορεία του Παναθηναϊκού και τόνισε πως ήταν κρίμα ο τρόπος με τον οποίον ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα.

Επιπλέον, μίλησε για τα προκριματικά της Εθνικής και υπογράμμισε πως η Ελλάδα πρέπει να είναι προσεκτική καθώς αντιμετωπίζει τρεις ομάδες τις οποίες μπορεί και να κερδίσει αλλά και να χάσει.

Τέλος, ξεκαθάρισε πως τόσο η Ελλάδα όσο και το «τριφύλλι» βρίσκονται στην καρδιά της και ότι θα ήθελε να συνεργαστεί ξανά στο μέλλον με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για το event: «Καταπληκτικό event. Πρώτη φορά που βρίσκομαι στην Σύρο και το event του Γιώργου Πρίντεζη. Γιορτή του μπάσκετ. Περνάμε καλά, παίζουμε μπάσκετ, το διασκεδάζουμε. Αυτή είναι η ουσία».

Για την φετινή σεζόν του Παναθηναϊκού και τον τρόπο που ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα: «Είχαμε μία πάρα πολύ καλή πορεία και στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κρίμα που τελείωσε έτσι όπως τελείωσε. Θα υπήρχαν ωραίοι τελικοί ανάμεσά μας. Ό,τι έγινε, έγινε, συνεχίζουμε».

Για την Εθνική ομάδα ενόψει των προκριματικών: «Ένας όμιλος θα λέγαμε βατός, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένες. Τρεις ομάδες που μπορούμε να κερδίσουμε αλλά και να χάσουμε από αυτές. Θέλουμε πάρα πολύ να περάσουμε στο πανευρωπαϊκό το επόμενο καλοκαίρι. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Για την αποχώρησή της από τον Παναθηναϊκό: «Και στην επαγγελματική μου καριέρα στο εξωτερικό, όπως και τώρα… Business είναι, επαγγελματικό είναι, δεν τα βρήκαμε, συνεχίζουμε. Στην καρδιά μου είναι και η Ελλάδα και ο Παναθηναϊκός και μακάρι στο μέλλον να ξανασυνεργαστούμε».