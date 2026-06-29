Ο επιχειρηματίας Μάριος Ζάνος θέλει να πάρει τον Ιωνικό!

Η ομάδα της Νίκαιας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας της και η Τετάρτη 1 Ιουλίου είναι τρομερά σημαντική.

Ο ποδοσφαιρικός Ιωνικός είναι σε κρίσιμο σταυροδρόμι και ο επιχειρηματίας Μάριος Ζάνος θέλει να ηγηθεί της νέας προσπάθειας, όπως ενημέρωσε με την εξής ανακοίνωση ο Ερασιτέχνης Ιωνικός: Ο Α.Ο. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων που αφορούσαν την ανάληψη του ποδοσφαιρικού τμήματος του συλλόγου.

Μετά από μία απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία, κατά την οποία εξετάστηκαν όλες οι προτάσεις με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και απόλυτο σεβασμό προς τον σύλλογο, η τελική απόφαση περνά πλέον στα χέρια των μελών και του κόσμου του Ιωνικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αντιμετώπισε τη συγκεκριμένη διαδικασία με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του Ιωνικού. Στόχος μας δεν ήταν απλώς να βρεθεί ένας άνθρωπος που θα αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά ένας άνθρωπος με όραμα, οικονομική συνέπεια, σοβαρότητα και πραγματική διάθεση να επενδύσει στον σύλλογο και να συμβάλει στην αναγέννησή του.

Η μοναδική επίσημη πρόταση που κάλυψε τις ελάχιστες προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που είχε θέσει ο Ερασιτέχνης Ιωνικός είναι αυτή του νεαρού επιχειρηματία Μάριου Ζάνου.

Μετά από σειρά συναντήσεων και συζητήσεων, ο Ερασιτέχνης Ιωνικός έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία μαζί του στα βασικά ζητήματα της συνεργασίας και καλεί πλέον τα μέλη του συλλόγου να λάβουν την τελική απόφαση μέσω της προβλεπόμενης ψηφοφορίας.

Ο Μάριος Ζάνος είναι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε στις γειτονιές της Νίκαιας και αγωνίστηκε στις ακαδημίες του Ιωνικού. Παρότι στη συνέχεια ακολούθησε τη δική του επαγγελματική πορεία, δεν ξέχασε ποτέ τη γειτονιά που τον μεγάλωσε ούτε την ομάδα στην οποία έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Σήμερα δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει, όχι ως φίλαθλος ή παλαίμαχος αθλητής, αλλά ως άνθρωπος που επιθυμεί να βγει μπροστά και να αναλάβει την ευθύνη για την επόμενη ημέρα του ποδοσφαιρικού Ιωνικού.

Επαγγελματικά δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης, έχοντας δημιουργήσει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως: Riviera Tinos Beach Bar & Restaurant Ο Μικρός Πρίγκιπας Jasmine All-Day Spritzeria Jaguar El Raval

Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια όλους τους ανθρώπους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να αναλάβουν το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ιωνικού. Παρότι, για διαφορετικούς λόγους, οι συζητήσεις δεν οδήγησαν σε συμφωνία, η πρόθεσή τους να προσφέρουν στον σύλλογο αποτελεί τιμή για τον Ιωνικό και αξίζει τον σεβασμό όλων μας.

Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε να κάνουμε στους δύο σπουδαίους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές του Ιωνικού, Σάκη Γκόγκα και Γιώργο Νταρακλίτσα. Από την πρώτη στιγμή μοιράστηκαν μαζί μας την ίδια αγωνία για το μέλλον του ποδοσφαιρικού τμήματος και, ο καθένας ξεχωριστά, κατέβαλαν ουσιαστική προσπάθεια προκειμένου να βρεθεί μία αξιόπιστη και βιώσιμη λύση. Παρότι οι προτάσεις που επεξεργάστηκαν δεν κατέστη δυνατό να προχωρήσουν, η αγάπη τους για τον Ιωνικό, η διάθεσή τους να βοηθήσουν και ο χρόνος που αφιέρωσαν αξίζουν την ειλικρινή αναγνώριση και τις θερμές ευχαριστίες του συλλόγου.

Η απόφαση που καλούνται να λάβουν τα μέλη του συλλόγου είναι μία από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών. Δεν αφορά μόνο το ποιος θα αναλάβει τη διοίκηση του ποδοσφαιρικού τμήματος, αλλά την πορεία και το μέλλον του Ιωνικού.

Γι' αυτόν τον λόγο, η παρουσία και η ψήφος κάθε μέλους έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Κάλεσμα προς τον κόσμο του Ιωνικού

Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, στις 19:30, καλείται όλος ο κόσμος του Ιωνικού στον χώρο της Μηχανικής Καλλιέργειας, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρουσιάσει αναλυτικά την πρόταση, θα ενημερώσει τους παρευρισκόμενους και θα δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον Μάριο Ζάνο, να ακούσουν το όραμά του και να του θέσουν κάθε ερώτημα.

Στη συνέχεια, μόνο τα μέλη του Α.Ο. Ιωνικός θα μεταβούν στα γραφεία του συλλόγου, Π. Ράλλη 133, δίπλα στη Μηχανική Καλλιέργεια, προκειμένου να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Ο Ιωνικός βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας του.

Η επόμενη ημέρα δεν θα καθοριστεί μόνο από ένα πρόσωπο ή μία διοίκηση. Θα καθοριστεί από τη συμμετοχή όλων μας.

Αν πραγματικά θέλουμε να δούμε τον Ιωνικό εκεί όπου αξίζει να βρίσκεται, τώρα είναι η στιγμή να το αποδείξουμε με την παρουσία μας.

Ο Ιωνικός δεν ανήκει σε πρόσωπα. Ανήκει στην ιστορία του, στις γειτονιές της Νίκαιας και στον κόσμο που τον κράτησε ζωντανό στις πιο δύσκολες στιγμές.

Την Τετάρτη δεν περισσεύει κανείς.

Όλοι μαζί μπορούμε να γράψουμε την επόμενη σελίδα του Ιωνικού.

Την Τετάρτη, όλοι εκεί. Για τον Ιωνικό μας