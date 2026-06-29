Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή μεταξύ ατόμων στη Νικόπολη – Δύο τραυματίες

Συμπλοκή μεταξύ ομάδας ατόμων σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Νικόπολης, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 18:30 όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ομάδες περίπου 15 ατόμων ενεπλάκησαν σε επεισόδιο που κατέληξε σε συμπλοκή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε δύο εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες και οι δύο είναι αλλοδαποί, ενώ μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά για να καταθέσουν για συνθήκες του επεισοδίου.

Πηγή: newsbomb.gr