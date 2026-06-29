Δόξα Λευκάδας: Έμεινε ο Φύτρος

Η Δόξα Λευκάδας ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 22χρονο γκαρντ Γιάννη Φύτρο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Δόξα Λευκάδας ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον καλαθοσφαιριστή Γιάννης Φύτρος για την αγωνιστική περίοδο 2026–2027.

Ο Γιάννης Φύτρος, ένας αθλητής που έχει ξεχωρίσει για το ήθος, τη συνέπεια και την αγωνιστικότητά του, θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό κομμάτι του ρόστερ της ομάδας μας, συμβάλλοντας στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της νέας σεζόν. Ο αθλητής θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τα χρώματα της ομάδας μας, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για τη βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας και την επίτευξη των στόχων της νέας χρονιάς.