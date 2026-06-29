Πρώτη ανατροπή της Βραζιλίας σε Μουντιάλ μετά από 24 χρόνια!

Η σελεσάο γύρισε παιχνίδι Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά τη διοργάνωση του 2002, όταν είχε κατακτήσει και το τρόπαιο!

Μπορεί η ψυχή της να πήγε στην… κούλουρη, όμως η Βραζιλία λυτρώθηκε από το buzzer beater του Μαρτινέλι και με το 2-1 επί της Ιαπωνίας, βρίσκεται ήδη στους 16.

Η σελεσάο για να προκριθεί έκανε κάτι που δεν συνηθίζει: γύρισε παιχνίδι σε Μουντιάλ. Η τελευταία φορά που είχε συμβεί αυτό ήταν στο μακρινό 2002 και σε εκείνο το ιστορικό 2-1 επί της Αγγλίας, χάρη στο περίφημο φάουλ - λόμπα του Ροναλντίνιο, σε μία διοργάνωση που στο τέλος σήκωσε το τρόπαιο.

Για να βρούμε αγώνα νοκ-άουτ του Μουντιάλ, στον οποίο η Βραζιλία έχανε στο πρώτο μέρος και εντέλει προκρίθηκε, πρέπει να γυρίσουμε στο 1938, αφού στις 4 προηγούμενες περιπτώσεις που είχαμε αυτό το σενάριο, η σελεσάο είχε αποκλειστεί σε όλες!