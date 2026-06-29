«Βόμβα» στην Ισπανία: Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να υπογράψει τον Πέδρο Μαρτίνεθ με τριετές συμβόλαιο!

«Σεισμός» στο ισπανικό μπάσκετ: Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να δώσει buy out 1 εκατ. ευρώ στη Βαλένθια και να κάνει δικό της τον Πέδρο Μαρτίνεθ με τριετές συμβόλαιο!

Τα πάνω - κάτω έρχονται στο ισπανικό μπάσκετ!

Όπως αναφέρει η "Marca", η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να πληρώσει το buy out που υπήρχε στο συμβόλαιο του Πέδρο Μαρτίνεθ με τη Βαλένθια (1 εκατομμύριο ευρώ) και να κάνει δικό της τον έμπειρο τεχνικό για την επόμενη τριετία.

Τις τελευταίες μέρες το «διαζύγιο» των Μαδριλένων με τον Σέρτζιο Σκαριόλο φάνταζε ως ένα ολοένα και πιο πιθανό σενάριο. Μάλιστα, τα ονόματα των Δημήτρη Ιτούδη, Εργκίν Αταμάν και Γιάννη Σφαιρόπουλου είχαν συνδεθεί με τον πάγκο της Ρέαλ, μέσα από μια σειρά δημοσιευμάτων.

Τελικά, όμως, η επιλογή της διοίκησης του Φλορεντίνο Πέρεθ είναι ο πρωταθλητής Ισπανίας με τη Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο 65χρονος τεχνικός αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τη «βασίλισσα», το οποίο θα του αποφέρει συνολικά περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.

Το "encestando" υποστηρίζει από τη μεριά του πως η λύση της συνεργασίας με τον κόουτς Σκαριόλο θα οριστικοποιηθεί την Τρίτη (30/6), ανοίγοντας τον δρόμο για μια αλλαγή - «βόμβα» στη τεχνική ηγεσία της ομάδας.