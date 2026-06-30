Έκλεισε το ραντεβού με Τσιτσιπά ο Τζόκοβιτς!

O Νόβακ Τζόκοβιτς ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα από τον Γίμπινγκ Γου στην πρεμιέρα του στο Wimbledon, όμως βρήκε τον δρόμο προς τον... Στέφανο Τσιτσιπά!

Ο θρυλικός Σέρβος (Νο.8) επικράτησε του 25χρονου Κινέζου (Νο.102) με 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 σε 3 ώρες και 12 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, όπου περίμενε ο Στέφανος μετά τη νίκη του επί του Ούγκο Γκαστόν.

Ο Νόλε πέρασε ανέλπιστα δύσκολες στιγμές κόντρα στον Γου, ο οποίος είχε έξι χαμένα μπρέικ πόιντ στο τέταρτο σετ. Τελικά, δέχτηκε ο ίδιος το μπρέικ στο ένατο γκέιμ (5-4) και στη συνέχεια ο επτά φορές νικητής της διοργάνωσης έκλεισε τον αγώνα.

Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς έχουν συναντηθεί 14 φορές στο tour και ο Σέρβος έχει 12 νίκες, από τις οποίες οι 11 είναι συνεχόμενες. Η τελευταία τους αναμέτρηση ήταν πριν δύο χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όπου ο Νόλε είχε πάρει δύσκολη νίκη στα δύο σετ.

Ο αγώνας θα γίνει την Τετάρτη (1/7) και όποιος περάσει στη φάση των «32» θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Ριντερκνές-Νταμ.

Καθάρισαν Αντρέεβα και Γκοφ

Στις γυναίκες, η νικήτρια του Roland Garros Μίρα Αντρέεβα μπήκε στη διοργάνωση με... φόρα από το Παρίσι και επικράτησε της Μάγκντα Λινέτ με 7-5, 6-4. Τώρα, πάντως, έχει πολύ δύσκολη αποστολή απέναντι στην πρωταθλήτρια του 2024 Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, που νίκησε εύκολα με 6-1, 6-4 τη Χάνα Κλούγκμαν.

Το καθήκον της έκανε και η Κόκο Γκοφ, που χρειάστηκε μόνο 54 λεπτά για να... ξεμπερδέψει με την Ταμάρα Κόρπατς και θα αναμετρηθεί στη συνέχεια με τη Σολάνα Σιέρα.