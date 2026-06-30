H Αλμπιρόχα έκανε το θαύμα και με ήρωα στα πέναλτι τον Ορλάντο Χιλ έστειλε στο σπίτι της την ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν!

Να που συνέβη κι αυτό. Η μικρούλα Παραγουάη απέκλεισε την τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία και μάλιστα με ένα τρόπο που δεν είχε συμβεί ποτέ στην ιστορία των Μουντιάλ. Στη διαδικασία των πέναλτι.

Η γενναία αλμπιρόχα κατάφερε να στείλει το παιχνίδι στην ρώσικη ρουλέτα (1-1) άντεξε την ασφυκτική πίεση της νασιονάλμανσαφτ και εκεί με ήρωα τον Ορλάντο Χιλ έκανε πράξη την μεγαλύτερη έκπληξη του Μουντιάλ ως τώρα.

Είχαν περάσει μόλις 66 δευτερόλεπτα, όταν οι Παραγουανοί φώναξαν ότι είναι διατεθειμένοι να πουλήσουν πολύ ακριβά το τομάρι τους. Στο πρώτο κόρνερ που κέρδισαν, o Αλόνσο βρέθηκε φάτσα με τον Νόιερ, όμως δεν το πίστεψε όσο έπρεπε και το σκαστό βολέ δεν βρήκε εστία.

Ωστόσο, ήταν μία δήλωση, πως το βράδυ θα είναι… μακρύ.

Η έμπνευση του Νάγκελσμαν να αφήσει στον πάγκο τον Μουσιάλα και να παίξει με δύο φορ μπροστά για πρώτη φορά (Χάβερτς, Ούνταβ) αποδείχθηκε περισσότερο πρόβλημα, παρά λύση.

Δίχως… αλατοπίπερο στο γήπεδο, οι Γερμανοί ήταν προβλέψιμοι και περιορίστηκαν σε μία ληθαργική κυκλοφορία μπάλας και ένα παράλληλο ποδόσφαιρο που κοίμισε περισσότερο τους ίδιους, παρά τον αντίπαλο.

Διότι, ο αντίπαλος στην πρώτη ευκαιρία που ξεμύτισε βρήκε το 0-1!

Ο Αλμιρόν έκρυψε την μπάλα με τον Γκαλάρσα από δεξιά, ο τελευταίος γέμισε στην καρδιά της περιοχής και ο Ενσίσο με καρφωτή κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι έκανε το 0-1 (42’), βάζοντας τις βάσεις για μία μεγάλη έκπληξη.

Η επανάληψη ξεκίνησε το ίδιο παγωμένα για την νασιονάλμανσαφτ, ένα ερασιτεχνικό λάθος του Κίμιχ, λίγο έλειψε να αποδειχθεί καταδικαστικό, όμως ο Νόιερ νίκησε τον Ενσίσο σε κλασική φάση για δεύτερο γκολ (49’).

Κι εκεί που οι Παραγουανοί είχαν τον πνευματικό έλεγχο στο ματς ήρθε το 1-1. Από σέντρα του Βιρτς, ο Χάβερτς έπιασε υπέροχη διαγώνια κεφαλιά με τρομερό δείκτη δυσκολίας και ισοφάρισε με εντυπωσιακό τρόπο (54’).

Σαν να μην έφτανε αυτό για τους γκουαρανί ήρθε το τραυματισμός του Ενσίσο (58’) να κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα, με τον Νάγκελσμαν να κάνει πολλές διορθωτικές κινήσεις με την είσοδο του Μουσιάλα, την μετατόπιση του Κίμιχ στα χαφ.

Η Γερμανία κυριάρχησε στο γήπεδο, αλλά έπεσε πάλι στην ίδια παγίδα. Με εξαίρεση μία ακόμα κεφαλιά του Χάβερτς (78’) που έβγαλε εκπληκτικά ο Χιλ, η Παραγουάη κράτησε χωρίς να… τεντώσει το 1-1, που έστειλε την αναμέτρηση στην παράταση.

Η είσοδος στο παιχνίδι του Βόλτεμαντε λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, έδειξε τι μέλλει γενέσθαι από εκεί και μετά: ένα φεστιβάλ σέντρας.

Οι Παραγουανοί δεν μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα, οι Γερμανοί γέμιζαν συνεχώς και πίστεψαν ότι βρήκαν το 2-1 από κεφαλιά του Τα (101’), ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε μετά από on field review για φάουλ του Άντον πάνω στον τερματοφύλακα.

Ο Χιλ είχε ακόμα μία απάντηση σε νέα κεφαλιά του Χάβερτς (105’) και σε ακόμα μία του Άντον (118’) σε μία συνεχή κατάσταση… αεροπορικών επιδρομών που δεν λύγισαν τελικά τους Λατινοαμερικάνους, που πήγαν το παιχνίδι στα πέναλτι.

Εκεί έγινε κάτι μοναδικό στην ιστορία των Μουντιάλ. Η Γερμανία που είχε 4 στις 4 προκρίσεις από την ρώσικη ρουλέτα, γνώρισε την άλλη πλευρά του νομίσματος.

Ο Ορλάντο Χιλ απέκρουσε τις εκτελέσεις των Χάβερτς, Βολτεμάντε, ο Τα έστειλε τη μπάλα άουτ και με σκορ 3-4 έστειλε την Παραγουάη στους 16 όπου την περιμένει μία εκ των Γαλλία / Σουηδία.

ΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ

Χάβερτς Απόκρουση Χιλ

Μαουρίσιο 0-1

Κίμιχ 1-1

Γκόμες 1-2

Μουσιάλα 2-2

Γκαλάρσα 2-3

Βόλτεμαντε Απόκρουση Χιλ

Σανάμπρια Άουτ

Αμίρι 3-3

Μπαλμπουένα Απόκρουση Νόιερ

Τα Άουτ

Κανάλε 3-4

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Κίμιχ, Τα, Ρούντιγκερ (110’ Τιαό), Μπράουν, Πάβλοβιτς (79’ Άντον), Νμέτσα (46’ Γκορέτσκα), Βιρτς (110’ Αμίρι), Σανέ (88’ Βολτεμάντε), Χάβερτς, Ούνταβ (63’ Μουσιάλα).

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (Γκουστάβο Άλφαρο): Χιλ, Κάσερες (91’ Οχέδα), Γκόμες, Κανάλε, Αλόνσο (120’ Μπαλμπουένα), Μπομπαντίγια (99’ Σανάμπρια), Κούμπας, Αλμιρόν (91’ Βελάσκες), Γκαλάρσα, Άβαλος (55’ Καμπαγέρο), Ενσίσο (57’ Μαουρίσιο).

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