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Τα highlights από την ιστορική πρόκριση της Παραγουάης επί της Γερμανίας (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η Παραγουάη έμεινε όρθια έως το 90', κατάφερε να μείνει ζωντανή και έως το 120' και στα πέναλτι πέταξε εκτός συνέχειας την Γερμανία.
Τα highlights από την ιστορική πρόκριση της Παραγουάης επί της Γερμανίας (vid)