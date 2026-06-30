Χρόνος ανάγνωσης 1’ MUNDIAL Τα highlights από την ιστορική πρόκριση της Παραγουάης επί της Γερμανίας (vid) 30-06-2026 03:05 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παραγουάη Γερμανία 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Παραγουάη έμεινε όρθια έως το 90', κατάφερε να μείνει ζωντανή και έως το 120' και στα πέναλτι πέταξε εκτός συνέχειας την Γερμανία. Μόλις έπιανε τους 40 κόμβους σήκωνε τσουνάμι: Η άδοξη πτώση του πιο γρήγορου ελληνικού πλοίου που χρεοκόπησε μια ολόκληρη εταιρεία menshouse.gr Στην πρώτη γραμμή της ΕΛ.Α.Σ.: Οι 18 γυναίκες που έχει στο πλευρό του ο Αλέξης Τσίπρας instanews.gr Ο ένας ηθοποιός, ο άλλος στο GNTM: Οι 2 επώνυμοι που επέλεξε για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr Η πρόβλεψη του Αλέξη Παπαχελά για τις εκλογές και για την ένταση με την Τουρκία, βάζει στην πρίζα την κυβέρνηση dailymedia.gr «Κοιτάω τον τραπεζικό μου λογαριασμό και…»: Η απάντηση της Ιωάννας Τούνη σε follower που προκάλεσε αντιδράσεις (Vid) dailymedia.gr 10 ερωτήσεις για τον Μάικλ Τζόρνταν: Μπορείς το 10/10 στο μπασκετικό κουίζ για τον Air που θα δυσκόλευε και τον ίδιο; menshouse.gr Λύνει τα χέρια του Νίστρουπ: Ο ξεχασμένος παίκτης που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στον νέο Παναθηναϊκό! menshouse.gr Μόνο οι μυημένοι το γνωρίζουν: Ένα μικρό μαγαζί κάνει το καλύτερο γαλακτομπούρεκο της Ελλάδας menshouse.gr Τα highlights από την ιστορική πρόκριση της Παραγουάης επί της Γερμανίας (vid) SHARE