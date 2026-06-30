Προτάθηκε στην Μπαρτσελόνα ο Βλάχοβιτς - Άλβαρες και Κέιν οι πρώτες επιλογές των Καταλανών

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και, σύμφωνα με δημοσίευμα της Diario AS, έκανε ο ίδιος την πρώτη κίνηση προς την Μπαρτσελόνα.

Ο Σέρβος επιθετικός, ο οποίος από την 1η Ιουλίου θα είναι ελεύθερος μετά την λήξη του συμβολαίου του με τη Γιουβέντους, φέρεται να πρότεινε τον εαυτό του στους «Μπλαουγκράνα».

Ο Βλάχοβιτς είχε απορρίψει τόσο την πρόταση ανανέωσης της Γιουβέντους με μειωμένες αποδοχές όσο και την πρόταση της Μπεσίκτας, περιμένοντας ενδιαφέρον από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι επιλογές του παραμένουν περιορισμένες.

Παρά την επιθυμία του 26χρονου φορ να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, οι Καταλανοί δεν δείχνουν απόλυτα «ζεστοί» στην περίπτωσή του. Οι άνθρωποι του συλλόγου διατηρούν επιφυλάξεις λόγω των πρόσφατων τραυματισμών του, ενώ θεωρούν ότι υπάρχουν πιο ελκυστικές επιλογές στην αγορά.