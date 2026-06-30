Ρωσία: Ξύλο στα βενζινάδικα για λίγα λίτρα καυσίμων – Χάος μετά τα χτυπήματα των ουκρανικών drones σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Οι ελλείψεις καυσίμων έχουν μετατρέψει τα βενζινάδικα της Ρωσίας σε πεδίο «μάχης», με πολύωρη αναμονή, καβγάδες και εικόνες χάους να καταγράφονται καθημερινά.

Η κατάσταση στα βενζινάδικα της Ρωσίας έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, καθώς οι ελλείψεις καυσίμων έχουν προκαλέσει ατελείωτες ουρές, εντάσεις και βίαια επεισόδια.

Οι επιθέσεις ουκρανικών drones σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τη Ρωσίας έχουν μειώσει σημαντικά τα διαθέσιμα αποθέματα, με αποτέλεσμα χιλιάδες οδηγοί να περιμένουν στα βενζινάδικα για ώρες ή ακόμη και ημέρες προκειμένου να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 29χρονης Τάνια από τη Σιβηρία, η οποία περίμενε σχεδόν μισή ημέρα για να προμηθευτεί λίγα λίτρα καυσίμων. Η ίδια δεν έκρυψε την αγανάκτησή της για την κατάσταση, δηλώνοντας: «Αυτός ο παραλογισμός πρέπει να τελειώσει. Είναι καιρός να μας αφήσουν να ζούμε μια φυσιολογική ζωή».

Η πολύωρη αναμονή έχει οδηγήσει πολλούς πολίτες στα άκρα. Στο Σερόφ της περιφέρειας Σβερντλόβσκ, ένας καβγάς για τη σειρά στην ουρά κατέληξε σε ξυλοδαρμό, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σε μια γυναίκα επειδή πίστευε ότι του πήρε τη θέση. Ανάλογες σκηνές καταγράφηκαν και στο Ιρκούτσκ, όπου οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια, ενώ άλλοι χτυπούσαν ο ένας τα αυτοκίνητα του άλλου μέσα στην ένταση.

Παρόμοιο επεισόδιο σημειώθηκε και στη Σιβηρία, όπου δύο γυναίκες λογομάχησαν έντονα για τη σειρά τους στην ουρά. Η μία φώναξε: «Θα έπρεπε να είχες μείνει [στην ουρά]. Γιατί στο δ… έφυγες, υπάρχει σειρά, ανόητη». Η δεύτερη απάντησε: «ά.. γ…», με την πρώτη να ολοκληρώνει τον καβγά λέγοντας: «στο γ…ο της πρόσωπο τώρα».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, την κρίση εκμεταλλεύονται και εγκληματικές οργανώσεις. Συμμορίες φέρονται να αγοράζουν μεγάλες ποσότητες αγαθών και καυσίμων και στη συνέχεια να τα μεταπωλούν σε πολίτες που βρίσκονται σε απόγνωση, ζητώντας ακόμη και τριπλάσιες τιμές από τις κανονικές. Έτσι, πέρα από τις ελλείψεις και τις πολύωρες ουρές, οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι και με ένα νέο κύμα αισχροκέρδειας.

Πηγή: newsit.gr