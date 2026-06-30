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Παραμένει στην Κόμο με νέα συμφωνία ο Νίκο Παζ

Ποδόσφαιρο
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Ο Νίκο Παζ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Κόμο, ωστόσο η παραμονή του στην ιταλική ομάδα θα γίνει με διαφορετικούς όρους από αυτούς που αρχικά είχαν γίνει γνωστοί.

Αν και υπήρχαν δημοσιεύματα πως η Ρεάλ Μαδρίτης θα ενεργοποιούσε τη ρήτρα επαναγοράς ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε στη συνέχεια η Κόμο να αποκτήσει τα πλήρη δικαιώματά του έναντι 60 εκατομμυρίων, τελικά οι δύο σύλλογοι κατέληξαν σε νέα συμφωνία.

Έτσι, ο 21χρονος μεσοεπιθετικός παραμένει στην Κόμο για ακόμη μία σεζόν, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να διατηρεί νέο buy-back clause, το οποίο θα μπορεί να ενεργοποιήσει το καλοκαίρι του 2027.

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στον Παζ να συνεχίσει την αγωνιστική του εξέλιξη στη Serie A, ενώ οι «Μερένγκες» εξακολουθούν να έχουν τον πλήρη έλεγχο του μέλλοντός του.

Παραμένει στην Κόμο με νέα συμφωνία ο Νίκο Παζ