Παραμένει στην Κόμο με νέα συμφωνία ο Νίκο Παζ

Ο Νίκο Παζ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Κόμο, ωστόσο η παραμονή του στην ιταλική ομάδα θα γίνει με διαφορετικούς όρους από αυτούς που αρχικά είχαν γίνει γνωστοί.

Αν και υπήρχαν δημοσιεύματα πως η Ρεάλ Μαδρίτης θα ενεργοποιούσε τη ρήτρα επαναγοράς ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε στη συνέχεια η Κόμο να αποκτήσει τα πλήρη δικαιώματά του έναντι 60 εκατομμυρίων, τελικά οι δύο σύλλογοι κατέληξαν σε νέα συμφωνία.

Έτσι, ο 21χρονος μεσοεπιθετικός παραμένει στην Κόμο για ακόμη μία σεζόν, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να διατηρεί νέο buy-back clause, το οποίο θα μπορεί να ενεργοποιήσει το καλοκαίρι του 2027.

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στον Παζ να συνεχίσει την αγωνιστική του εξέλιξη στη Serie A, ενώ οι «Μερένγκες» εξακολουθούν να έχουν τον πλήρη έλεγχο του μέλλοντός του.