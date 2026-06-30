Απειλές κατά της ζωής του Χονγκ Μιουνγκ-Μπο μετά τον αποκλεισμό της Νότιας Κορέας

Σοβαρές διαστάσεις έχει πάρει η κατάσταση στη Νότια Κορέα μετά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Χονγκ Μιουνγκ-Μπο από την τεχνική ηγεσία, οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για απειλές κατά της ζωής του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε αναφορά σε πρόθεση δολοφονικής επίθεσης εναντίον του 56χρονου τεχνικού κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Ίντσεον.

Η αστυνομία έχει ήδη κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό του ατόμου που φέρεται να δημοσίευσε το απειλητικό μήνυμα, ενώ εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Νότια Κορέα, με τις αρχές να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.