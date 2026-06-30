Η Τσέλσι επιστρέφει για Τσάκα μετά το «όχι» της Σάντερλαντ

Η Τσέλσι δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια για την απόκτηση του Γκρανίτ Τσάκα, παρά την πρώτη αρνητική απάντηση της Σάντερλαντ στην πρότασή της.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι Λονδρέζοι κατέθεσαν προσφορά ύψους 8 εκατομμυρίων λιρών, η οποία απορρίφθηκε άμεσα από τη Σάντερλαντ. Ο αγγλικός σύλλογος θεωρεί τον Ελβετό μέσο βασικό κομμάτι του αγωνιστικού του σχεδιασμού για τη νέα σεζόν.

Ωστόσο, η υπόθεση μόνο «κλειστή» δεν θεωρείται, αφού η Τσέλσι θέλει να επανέλθει με βελτιωμένη πρόταση, καθώς ο Τσάκα παραμένει μία από τις βασικές επιλογές για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται πως παίζει και η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Ο πολύπειρος χαφ φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει να μετακομίσει στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ώστε να συνεργαστεί ξανά με τον Τσάμπι Αλόνσο, τον οποίο γνωρίζει και εκτιμά ιδιαίτερα.