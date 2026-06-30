Επαφές Παρί Σεν Ζερμέν και Γιουβέντους για Κολό Μουανί

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, καθοριστικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Ο Κολό Μουανί έχει ξεκαθαρίσει πως προτεραιότητά του είναι αποκλειστικά η μετακόμιση στο Τορίνο, απορρίπτοντας κάθε άλλο ενδεχόμενο για το μέλλον του.
Η απόφαση είναι της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία καλείται να αποφασίσει αν θα δώσει το «πράσινο φως» για την παραχώρηση του διεθνούς επιθετικού.
Η Γιουβέντους πιέζει για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, έχοντας θέσει τον Κολό Μουανί στην κορυφή της μεταγραφικής της λίστας για την ενίσχυση της επίθεσης.