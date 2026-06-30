Επαφές Παρί Σεν Ζερμέν και Γιουβέντους για Κολό Μουανί

Η Γιουβέντους ανεβάζει στροφές για την απόκτηση του Ραντάλ Κολό Μουανί, καθώς ξεκίνησε και επίσημα τις απευθείας διαπραγματεύσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, καθοριστικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Ο Κολό Μουανί έχει ξεκαθαρίσει πως προτεραιότητά του είναι αποκλειστικά η μετακόμιση στο Τορίνο, απορρίπτοντας κάθε άλλο ενδεχόμενο για το μέλλον του.

Η απόφαση είναι της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία καλείται να αποφασίσει αν θα δώσει το «πράσινο φως» για την παραχώρηση του διεθνούς επιθετικού.

Η Γιουβέντους πιέζει για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, έχοντας θέσει τον Κολό Μουανί στην κορυφή της μεταγραφικής της λίστας για την ενίσχυση της επίθεσης.