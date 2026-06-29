Γκολάρα Αντίνο, το mamamia στον Καλάμπρια και μαθήματα πρέσινγκ-ανάπτυξης από τον Νίστρουπ! (vids)

Ο Αντίνο πέτυχε ένα ωραίο γκολ, από σέντρα του Καλάμπρια σε μία φάση ανάπτυξης, όπως την θέλει ο Νίστρουπ. Στην τακτική αφιερωμένη όλη η προπόνηση με έμφαση στο πρέσινγκ. Αποστολή στην Ολλανδία: Τάσος Νικολογιάννης

Πρέσινγκ και φουλ τακτική περιλάμβανε η σημερινή πρωινή προπόνηση εδώ στο Άπελντοορν, όπου έγινε κάτω από ιδανικές καιρικές συνθήκες, αφού η θερμοκρασία ήταν στους 21 βαθμούς.

Αρχικά οι παίκτες έκαναν το ζέσταμα και στη συνέχεια έκαναν μία άσκηση, όπου με συγκεκριμένες κινήσεις και πάσες έφθαναν στα τελειώματα φάσεων, όπου μπήκαν πολλά γκολ. Στην διάρκεια αυτής της άσκησης έκαναν επίθεση από ένα σημείο και μετά με 3 εναντίον 2.

Στη συνέχεια και για όλη την υπόλοιπη ώρα ο Νίστρουπ χώρισε τους παίκτες σε δύο ομάδες και έκαναν δίτερμα σε όλο το γήπεδο, το οποίο περιελάμβανε κυρίως τακτική με συγκεκριμένες οδηγίες από τον Δανό τεχνικό.



ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ ΠΡΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΣ

Ο Νίστρουπ ζήταγε από την μία ομάδα να πρεσάρει στοχευμένα. Όχι σε όλο το γήπεδο, αλλά από το μεσαίο μπλογκ και με παγίδες να κλέβουν την μπάλα. Και από την άλλη ομάδα ζήταγε να κάνει build up και να σπάει το πρέσινγκ.

Πολύ συχνά ο Δανός τεχνικός διέκοπτε, για να δώσει συγκεκριμένες εντολές, για την τοποθέτηση των παικτών την ώρα του πρέσινγκ και την κίνηση που πρέπει να κάνουν, ανάλογα, που θα πάει η μπάλα.



Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΝΙΣΤΡΟΥΠ ΣΤΟΝ ΤΣΑΒΕΣ

Με τους «ροζ» έπαιζαν(4-3-3) οι : Τσάβες, Καλάμπρια, Λάβδας, Τουμπά, Μπινιάρης, Σιώπης, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Μπόκος, Παντελίδης.

Με τους πράσινους έπαιζαν (4-2-3-1) οι :Πένια, Τσάπρας, Ιγκασον, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τετέι.

Ο Γιάγκουσιτς έπαιξε δεκάρι πίσω από τον Τετέι και με τον Ζαρουρί και τον Αντίνο στα άκρα, ενώ από την άλλη πλευρά ο Ταμπόρδα έπαιζε δεξιά και ο Μπόκος αριστερά με φορ τον Παντελίδη και τριάδα στα χαφ.

Στη διάρκεια του διπλού και σε μία στιγμή που η μία ομάδα πρέσαρε ο Τσάβες με μία εκπληκτική πάσα έσπασε την πίεση. Ο Νίστρουπ τον αποθέωσε του είπε «με εντυπωσίασες»για την πάσα και για το ότι κατάλαβε τι ήθελε ο προπονητής από αυτόν.



Η ΓΚΟΛΑΡΑ ΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ MAMAMIA ΤΟΥ ΝΤΕΣΕΡΣ

Το δίτερμα συνεχίστηκε μετά από ένα μικρό διάλειμμα με τον Νίστρουπ να αλλάζει τις ομάδες. Με τους «ροζ» έπαιξαν (4-3-3) οι : Τσάβες, Τσάπρας, Λάβδας, Κάτρης, Μπινιάρης, Καμαρά, Σιώπης, Κοντούρης, Μπόκος, Ζαρουρί, Τετέι.

Με τους «πράσινους» ήταν( 4-2-3-1) οι : Πένια, Καλάμπρια, Τουμπά, Ιγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Παντελίδης.

Στην διάρκεια του δεύτερου μέρους του διπλού μπήκε ένα εντυπωσιακό γκολ. Με ωραία ανάπτυξη, αλλαγή πλευράς, για να σπάσει το πρέσινγκ, καταπληκτικό κοντρόλ από τον Ταμπόρδα και πάσα στον Καλάμπρια, που με την μία έβγαλε ωραία σέντρα και ο Αντίνο με δυνατή κεφαλιά βρήκε δίχτυα.

Στη συγκεκριμένη φάση είναι αυτό, που λέμε «χάθηκε η μπάλα» και ο Ντέσερς(είχε τελειώσει το ατομικό του πρόγραμμα), που έβλεπε το διπλό φώναξε δυνατά «Mamamia» στο Καλάμπρια για την υπέροχη σέντρα, που έκανε.

Σε κάποιες στιγμές προς το τέλος της προπόνησης ο συνεργάτης του Νίστρουπ για τις στημένες φάσεις δούλεψε με τους παίκτες σε κάποια κόρνερ και όταν η άμυνα απομάκρυνε έπρεπε να βγουν στον χώρο και να σκοράρουν.

*Ο Ντέσερς και ο Νεμπής έκαναν ατομικό πρόγραμμα

*Το απόγευμα έχει νέα προπόνηση.