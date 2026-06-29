Ράλι Ακρόπολις: Ποινές σε δύο πληρώματα-Αλλαγές στην κατάταξη (pic)

Αλλαγές υπήρξαν στην τελική κατάταξη ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις, μετά τις ποινές ενός λεπτού της FIA στους Αντριέν Φουρμό και Τζος ΜακΈρλιν, καθώς οι συνοδηγοί τους δεν είχαν σωστά δεμένες τις ζώνες ασφαλείας. Αύξησε τη διαφορά ο Έβανς στην παγκόσμια κατάταξη από Κατσούτα και Οζιέ

Παράβαση υπήρξε το Σάββατο (27/06) στην 12η ειδική διαδρομή στο ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις από την ομάδα της Hyundai και τον Αντριέν Φουρμό, αφού λίγη ώρα αργότερα από την αλλαγή του μπροστά δεξιού λάστιχου στο Hyundai i20 N Rally1, ο Γάλλος συνειδητοποίησε ότι ο συνοδηγός του δεν έχει σωστά δεμένη τη ζώνη ασφαλείας και έκοψε ταχύτητα για να αποφύγει πιθανό κίνδυνο, σύμφωνα με την έκθεση των αγωνοδικών.

Ανάλογο συμβάν σημειώθηκε στην 16η ειδική διαδρομή, από το πλήρωμα της M-Sport Ford, με τον Τζον ΜακΈρλιν να βγαίνει εκτός δρόμου έπειτα από λάθος φρενάρισμα και να ακινητοποιείτε.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση των αγωνοδικών, ο συνοδηγός του, Ίον Ό’Σάλιβαν, έλυσε τη ζώνη του για να βγει από το αυτοκίνητο και να τοποθετήσει το σήμα «OK» και το προειδοποιητικό τρίγωνο, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί.

Στη συνέχεια, το πλήρωμα έκανε όπισθεν για να επιστρέψει στον δρόμο, προσπαθώντας να αποφύγει τυχόν κίνδυνο για τα αυτοκίνητα που ακολουθούσαν.

Ο συνοδηγός υποστήριξε ότι είχε προειδοποιήσει τον οδηγό του, καθώς δεν είχε ακόμη δέσει τη ζώνη του, και ότι του έδωσε εντολή να συνεχίσει μόνο όταν ήταν έτοιμος. Τόνισε επίσης πως η ασφάλεια αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και πως δεν θα επέτρεπε ποτέ την επανεκκίνηση της Ειδικής χωρίς να είναι δεμένος.

Έπειτα όμως από εξέταση του βίντεο του Rally.TV από τους αγωνοδίκες, διαπιστώθηκε πως το αυτοκίνητο βρισκόταν ήδη σε κίνηση όσο η ζώνη του συνοδηγού δεν είχε ασφαλίσει σωστά.

Ενός λεπτού ποινή επιβλήθηκε στα δύο πληρώματα, με συνέπεια ο ΜακΈρλιν να πέσει στην έκτη θέση από την τέταρτη και ο Φουρμό από την έκτη στην έβδομη.

Following a Stewards’ decision, Adrien Fourmaux / Alexandre Coria and Joshua McErlean / Eoin Treacy have each received a one-minute penalty for failure to correctly fasten safety belts while their cars were in motion.#FIA #WRC pic.twitter.com/OhAYOqNB8I — FIA (@fia) June 28, 2026

Έτσι υπήρξαν αλλαγές στην τελική κατάταξη με τον Έλφιν Έβανς να ανεβαίνει στην πέμπτη θέση του Ράλι Ακρόπολις, αντί για έβδομος, ενώ ο Σάμι Πάγιαρι (και αυτός της Toyota), κατατάχθηκε τέταρτος.

Με το αποτέλεσμα αυτό, αυξήθηκε η διαφορά του Έλφιν Έβανς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα από επτά σε ένδεκα βαθμούς έναντι του Τακαμότο Κατσούτα και σε 37 από τον Σεμπαστιάν Οζιέ που είναι τρίτος.