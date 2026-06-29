Λιβάγια: Τον αφήνει ελεύθερο η Χάιντουκ λόγω πειθαρχικού παραπτώματος!

Η καριέρα του Μάρκο Λιβάγια στη Χάιντουκ, όπως όλα συνηγορούν θα έχει άδοξο τέλος καθώς ο 32χρονος φορ μετά το επεισόδιο που είχε με τον τεχνικό της κροατικής ομάδας, Γκονθάλο Πλάθα, αλλά και τον αθλητικό διευθυντή Ρόμπερτ Γκραφ θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Σπλιτ έπειτα από πέντε χρόνια.

Ο άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ έχασε την ψυχραιμία του και είχε έντονη λογομαχία με τον προπονητή του έπειτα από την απόφαση του τελευταίου να ζητήσει από συγκεκριμένους παίκτες της Χάιντουκ, ανάμεσα τους και ο Λιβάγια, να κάνουν πιο έξτρα προπόνηση, ως τιμωρία.



Το βράδυ του Σαββάτου και συγκεκριμένα μετά τη νίκη της Κροατίας επί της Γκάνας, οκτώ παίκτες, μεταξύ των οποίων και ο Λιβάγια, αποφάσισαν να μείνουν περίπου 40 λεπτά παραπάνω σε μπαρ καταναλώνοντας αλκοόλ.

Καθώς οι συγκεκριμένοι παίκτες παραβίασαν τους κανόνες, την επόμενη μέρα τους επιβλήθηκε τιμωρία με τρέξιμο στην προπόνηση, γεγονός που προκάλεσε την έκρηξη του έμπειρου άσου.

«Ο Μάρκο Λιβάγια θα αποχωρήσει νωρίτερα από το προπονητικό καμπ στο Μπλεντ και θα επιστρέψει στο Σπλιτ. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω παραβίασης των πειθαρχικών κανονισμών του συλλόγου και μη συμμόρφωσης με τους κανόνες που είχαν τεθεί κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην προετοιμασία.

Ο Μάρκο είναι ανεκτίμητος για τον σύλλογο, τους φιλάθλους και όλους όσους αγαπούν και ζουν τον Χάιντουκ. Η απόφαση αυτή ελήφθη με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της ομάδας. Η Χάιντουκ πρώτα. Πάντα και για πάντα. Θα ενημερώσουμε το κοινό για τις επόμενες αποφάσεις έγκαιρα», τονίστηκε σε ανακοίνωση του συλλόγου με τον Λιβάγια να θεωρείται ήδη «ξένο σώμα».