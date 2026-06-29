Νέο οπαδικό επεισόδιο με θύμα ανήλικο: 19χρονος επιτέθηκε σε 16χρονο επειδή φορούσε μπλούζα του Παναθηναϊκού

Επίθεση σε βάρος ενός ανήλικου οπαδού του Παναθηναϊκού ηλικίας μόλις 16 ετών σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το δίκτυο ΔΕΛΤΑ TV, ένας 19χρονος επιτέθηκε με μανία και σφοδρότητα στον 16χρονο και αιτία ήταν το γεγονός ότι φορούσε μία μπλούζα με τα διακριτικά του Παναθηναϊκού.

Παρά το σοκ, το θύμα της επίθεσης μετέβη στο αστυνομικό τμήμα της πόλης για να καταγγείλει τον ξυλοδαρμό και να ζητήσει προστασία. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο τμήμα, παραπονέθηκε για αδιαθεσία και ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 19χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία για σοβαρές αξιόποινες πράξεις, δεδομένου ότι η επίθεσή του εμπίπτει στις αυστηρές διατάξεις του αθλητικού νόμου για την πάταξη της οπαδικής βίας.

Ο 16χρονος κρατήθηκε για προληπτική νοσηλεία ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει την παραμικρή ανησυχία.