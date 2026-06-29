«Ολυμπιακός-Λουντογκόρετς συμφώνησαν στα 8 εκατ. για Στάνιτς, διαφωνούν στον τρόπο καταβολής»

Οι Πειραιώτες έχουν επικεντρωθεί εδώ και μέρες στην υπόθεση του διεθνούς άσου της Λουντογκόρετς και φαίνεται ότι η μεταγραφή του είναι πια στην τελική ευθεία.
Σύμφωνα με τα βουλγαρικά ΜΜΕ, οι δύο σύλλογοι τα έχουν βρει στα 8 εκατ. ευρώ συν μπόνους που μπορούν να προσθέσουν ακόμη δύο εκατ. στα ταμεία της Λουντογκόρετς.
Παρά ταύτα, οριστική συμφωνία δεν υπάρχει ακόμα, καθώς ο βουλγαρικός σύλλογος επιθυμεί τα μισά χρήματα μπροστά και τα υπόλοιπα 4 εκατ. σε δύο δόσεις, κάτι που προφανώς δεν βρίσκει σύμφωνο τον Ολυμπιακό, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα "Temaport".
Ο Στάνιτς πάντως εντάχθηκε στην προετοιμασία της Λουντογκόρετς στο Μπάνσκο, έστω μα καθυστέρηση, λόγω της παρουσίας του στην εθνική Σερβίας.