«Ολυμπιακός-Λουντογκόρετς συμφώνησαν στα 8 εκατ. για Στάνιτς, διαφωνούν στον τρόπο καταβολής»

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός βρίσκεται κοντά στους Ερυθρόλευκους, ωστόσο υπάρχει ακόμη μία... διαφορά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Λουντογκόρετς.

Οι Πειραιώτες έχουν επικεντρωθεί εδώ και μέρες στην υπόθεση του διεθνούς άσου της Λουντογκόρετς και φαίνεται ότι η μεταγραφή του είναι πια στην τελική ευθεία.

Σύμφωνα με τα βουλγαρικά ΜΜΕ, οι δύο σύλλογοι τα έχουν βρει στα 8 εκατ. ευρώ συν μπόνους που μπορούν να προσθέσουν ακόμη δύο εκατ. στα ταμεία της Λουντογκόρετς.

Παρά ταύτα, οριστική συμφωνία δεν υπάρχει ακόμα, καθώς ο βουλγαρικός σύλλογος επιθυμεί τα μισά χρήματα μπροστά και τα υπόλοιπα 4 εκατ. σε δύο δόσεις, κάτι που προφανώς δεν βρίσκει σύμφωνο τον Ολυμπιακό, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα "Temaport".

Ο Στάνιτς πάντως εντάχθηκε στην προετοιμασία της Λουντογκόρετς στο Μπάνσκο, έστω μα καθυστέρηση, λόγω της παρουσίας του στην εθνική Σερβίας.