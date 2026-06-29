Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Χαρκόφ

Η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου αριστερόχειρα περιφερειακού, Κονσταντίν Χαρκόφ.

Η ανακοίνωση των ερυθρολεύκων: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κονσταντίν Χαρκόφ. Ο διεθνής Κροάτης περιφερειακός, με ρωσική καταγωγή (23/2/1997, 1,94μ.), υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Ανδρών του συλλόγου.

Ο Κονσταντίν Χαρκόφ θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αριστερόχειρες σκόρερ παγκοσμίως. Διαθέτει «πλούσιο» βιογραφικό, με καριέρα σε Γιαντράν Σπλιτ, Μπρέσια και Μλαντόστ Ζάγκρεμπ, ενώ είναι βασικός μέλος της Εθνικής Κροατίας. Με την Εθνική Κροατίας έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων ένα Παγκόσμιο πρωτάθλημα (2024), ένα Ευρωπαϊκό και ένα ασημένιο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2024). Στο παρελθόν, ο διεθνής Κροάτης φόρεσε και το σκουφάκι της Εθνικής Ρωσίας.

Στην καριέρα του, με Γιαντράν Σπλιτ και Μλάντοστ Ζάγκρεμπ, ο «ασημένιος» Ολυμπιονίκης Χαρκόφ έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα Κροατίας, καθώς και δύο Regional League.

Ο 29χρονος περιφερειακός, παρότι δεν έδωσε το «παρών» στο Final-4 της Μάλτας με την Μλάντοστ, ολοκλήρωσε το περσινό Champions League στη 10η θέση των κορυφαίων σκόρερ.

Η δήλωση του Κονσταντίν Χαρκόφ: «Πραγματικά, είμαι πολύ χαρούμενος που γίνομαι μέλος μιας τόσο σπουδαίας και ιστορικής ομάδας όπως ο Ολυμπιακός! Γνωρίζω πολλά για τον σύλλογο, έχω αγωνιστεί εναντίον του τόσες πολλές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας μου τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και φέτος, στο Champions League. Στόχος μου είναι, να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Ανυπομονώ για το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου. Ανυπομονώ να αγωνιστώ σε έναν σύλλογο με μια τόσο ξεχωριστή και παθιασμένη βάση φιλάθλων».

Προηγούμενες ομάδες:

2015-18 Στουρμ Ρούζα (Ρωσία)

2018-21 Μλάντοστ (Κροατία)

2021-22 Γιαντράν Σπλιτ (Κροατία)

2022-23 Μπρέσια (Ιταλία)

2023-25 Γιαντράν Σπλιτ

2025-26 Μλάντοστ

Τίτλοι:

1 Ασημένιο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)

1 Παγκόσμιο πρωτάθλημα (2024)

1 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (2022)

1 Ασημένιο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (2024)

3 Πρωταθλήματα Κροατίας

3 Κύπελλα Κροατίας

2 Regional League»