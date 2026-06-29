Νέντοβιτς στο SDNA: «Ο Ομπράντοβιτς μπορεί να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή - Για… ντοκιμαντέρ η σεζόν με την Μονακό»

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς μίλησε στο SDNA και στάθηκε στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό αλλά και σε όσα έγιναν φέτος στην Μονακό.

Μετά από δύο χρόνια θέλησης, ο Νεμάνια Νέντοβιτς κατάφερε να βρεθεί στην Σύρο και να συμμετάσχει στο Stoiximan AegeanBall Festival.

Ο 35χρονος αστέρας μίλησε στο SDNA για το event και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τα όσα έζησε. Ακόμη, αναφέρθηκε στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και τόνισε πως ο θρυλικός κόουτς μπορεί να οδηγήσει ξανά το «τριφύλλι» στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Τέλος, σχετικά με τα όσα έγιναν φέτος στην Μονακό, υπογράμμισε πως η χρονιά ήταν πετυχημένη και ότι θα μπορούσε να γίνει ένα… ντοκιμαντέρ στο Netflix.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για την επιστροφή του στην Ελλάδα και την συμμετοχή του στο Stoiximan AegeanBall Festival: «Νιώθω υπέροχα. Είναι πάντα ωραίο να είμαι ανάμεσαα σε γνωστούς, μερικούς φίλους από τον Παναθηναϊκό και άλλους που ξέρω. Το απολαμβάνω. Είναι ωραίο μέρος.

Ο λόγος που γίνεται το event είναι υπέροχος. Προσπάθησα να έρθω τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια αλλά δεν τα κατάφερα. Και είπα στον εαυτό μου ότι αυτό το καλοκαίρι πρέπει να έρθω και να το ζήσω. Είμαι εντυπωσιασμένος με το πόσος κόσμος ήρθε, όλη η διοργάνωση, αυτό που κάνει ο Γιώργος είναι τρομερό».

Για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό: «Είναι σπουδαίο για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός με την ιστορία του αξίζει να είναι στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ο Ζέλικο είναι αυτός που μπορεί να το καταφέρει».

Για την σεζόν στην Μονακό και όσα έγιναν: «Ήταν σίγουρα μία ενδιαφέρουσα σεζόν. Αν κάποιον κατέγραφε την σεζόν, θα είχαμε τρομερό ντοκιμαντέρ στο Netflix. Αλλά στο τέλος έχουμε τέσσερα τρόπαια, κερδίσαμε τα πάντα στην Γαλλία, παίξαμε στα play-offs της Ευρωλίγκας, οπότε ήταν πετυχημένη σεζόν, αλλά σίγουρα ενδιαφέρουσα».