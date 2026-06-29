Παρί FC: Αναλαμβάνει ο Ροσένιορ στη θέση του Κομπουαρέ

Ο Λίαμ Ροσένιορ επιστρέφει στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Η Τσέλσι απέλυσε τον περασμένο Απρίλιο τον Αγγλο προπονητή, έπειτα από ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων που έριξε τη λονδρέζικη ομάδα στην έβδομη θέση της Premier League, με τον 41χρονο κόουτς να παραμένει λιγότερο από τέσσερις μήνες στον πάγκο από την πρόσληψή του τον Ιανουάριο.

Ο Ροσένιορ είχε αναλάβει τα ηνία μετά την αποχώρηση του Εντσο Μαρέσκα, όμως οι επτά ήττες σε οκτώ παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις οδήγησαν τη διοίκηση της Τσέλσι στην απόφαση για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της.

Τώρα ο Ροσένιορ, έχοντας συμφωνήσει σε τριετές (2+1) συμβόλαιο συνεργασίας, έχει αποφασίσει να καθήσει στον πάγκο της Παρί FC, η οποία έλυσε τη συνεργασία της με τον Αντουάν Κομπουαρέ. Ο Άγγλος κόουτς ξέρει καλά το γαλλικό πρωτάθλημα, καθώς πριν αναλάβει την Τσέλσι ήταν στον πάγκο της Στρασμπούρ.