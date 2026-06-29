Συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ ο Ρουκαβίσνικοφ

Μια ανάσα από την απόκτηση του Εβγένι Ρουκαβίσνικοφ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, με φόντο την ενίσχυση στη θέση του πασαδόρου.

Ο Δικέφαλος τα έχει βρει σε όλα τα με την πλευρά του 35χρονου Ρώσου και πλέον τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση της συμφωνίας.

Πραγματοποίησε γεμάτη καριέρα στην Ρωσία, πραγματοποιώντας τα πρώτα του βήματα στην Λοκομοτίβ Εκατερίνενμπουργκ.

Αγωνίστηκε διαδοχικά για τις Μπελογκόριε, Νιζνεβαρτόσκ, Τσέλιαμπινσκ, Γιάροσλαβ, Σοργκούτ και Κούζμπας, ενώ τα τελευταία χρόνια φόρεσε την φανέλα της Ζενίτ.

Με την μεταγραφή να μπαίνει στην τελική ευθεία, ο Ρουκαβίσνικοφ ετοίμαζεται να αποτελέσει τον πασαδόρο του ΠΑΟΚ για την επόμενη σεζόν.