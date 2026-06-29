Πίσω από τις κάμερες του Μουντιάλ 2026: Η τεράστια επιχείρηση που κρατά «ζωντανές» τις μεταδόσεις

2.700 συσκευές, 300 media και απόλυτος έλεγχος συχνοτήτων – To τεράστιο σχέδιο διαχείρισης του ραδιοφάσματος στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Όταν οι φίλαθλοι παρακολουθούν έναν αγώνα του Μουντιάλ, το τελευταίο που σκέφτονται είναι πώς το τηλεοπτικό σήμα φτάνει αδιάλειπτα στις οθόνες εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Πίσω όμως από κάθε λήψη, κάθε επανάληψη, κάθε συνέντευξη και κάθε ζωντανή σύνδεση βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις διαχείρισης τηλεπικοινωνιακών υποδομών που έχουν οργανωθεί ποτέ για αθλητική διοργάνωση.

Η φετινή διοργάνωση, που διεξάγεται σε έντεκα αμερικανικές μητροπολιτικές περιοχές, έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο τεχνολογικό εγχείρημα. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) συνεργάζεται εδώ και μήνες με ομοσπονδιακές υπηρεσίες, πολιτειακές αρχές, τοπικές αρχές, ιδιωτικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών, τη FIFA και τους διεθνείς broadcasters ώστε να εξασφαλίσει ότι τίποτα δεν θα διαταράξει τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές μεταδόσεις.

Ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, έκανε λόγο για μία συντονισμένη προσπάθεια στην οποία συμμετέχουν ειδικοί στη ραδιομηχανική, την ασφάλεια δικτύων, τη δημόσια ασφάλεια και την επιβολή των κανονισμών, με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των δικτύων επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

2.700 ασύρματες συσκευές για περίπου 300 οργανισμούς ΜΜΕ

Το μέγεθος της επιχείρησης αποτυπώνεται στους αριθμούς.

Η θυγατρική της FIFA που διαχειρίζεται τις τεχνικές λειτουργίες του Μουντιάλ υπολογίζει ότι χρησιμοποιούνται περίπου 2.700 διαφορετικές ασύρματες συσκευές για την υποστήριξη σχεδόν 300 τηλεοπτικών και δημοσιογραφικών οργανισμών από ολόκληρο τον κόσμο.

Σε αυτές περιλαμβάνονται συστήματα επικοινωνίας των σκηνοθετών με τα συνεργεία, ασύρματα intercom, IFB για την επικοινωνία παρουσιαστών και σχολιαστών με τα control rooms, επαγγελματικοί ασύρματοι πομποδέκτες, μικρόφωνα, ηχητικά links για τη μίξη του ήχου και πλήθος ακόμη εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Όλες αυτές οι συσκευές λειτουργούν ταυτόχρονα, συχνά μέσα στον ίδιο χώρο, με αποτέλεσμα να απαιτείται απόλυτος έλεγχος κάθε διαθέσιμης ραδιοσυχνότητας.

Γι' αυτόν τον λόγο, ήδη από τον Μάιο η FCC όρισε ειδικό συντονιστή διαχείρισης ραδιοφάσματος για τη διοργάνωση. Αποστολή του είναι να εγκρίνει, να συντονίζει και να κατανέμει κάθε διαθέσιμη συχνότητα που χρησιμοποιείται από τους broadcasters.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι... ίδιοι οι φίλαθλοι

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις δεν κινδυνεύουν μόνο από τεχνικές βλάβες. Σε κάθε αγώνα δεκάδες χιλιάδες θεατές χρησιμοποιούν ταυτόχρονα κινητά τηλέφωνα, Wi-Fi, Bluetooth, εφαρμογές streaming, κοινωνικά δίκτυα και υπηρεσίες ανταλλαγής δεδομένων. Όλο αυτό δημιουργεί ένα εξαιρετικά πυκνό ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο λειτουργούν παράλληλα και όλα τα τηλεοπτικά συνεργεία.

Για τον λόγο αυτό η FCC έχει εγκαταστήσει ένα δίκτυο προηγμένων αισθητήρων παρακολούθησης του ραδιοφάσματος γύρω από τα γήπεδα. Οι αισθητήρες λειτουργούν απομακρυσμένα και εντοπίζουν άμεσα οποιαδήποτε επιβλαβή παρεμβολή πριν αυτή επηρεάσει τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά σήματα.

Παράλληλα έχουν εκδοθεί ήδη δέκα ειδικές προσωρινές άδειες λειτουργίας (Special Temporary Authorizations) για πρόσθετο ασύρματο εξοπλισμό, ενώ απλοποιήθηκε σημαντικά η διαδικασία αδειοδότησης χάρη στη συμμετοχή της ειδικής ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για το Μουντιάλ.

Η FCC επέτρεψε επίσης τη λειτουργία συγκεκριμένων βοηθητικών ασύρματων συστημάτων χαμηλής ισχύος μέσα στις προστατευόμενες ζώνες των γηπέδων, με αυστηρά όρια εκπομπής ώστε να αποφεύγονται αλληλοπαρεμβολές.

Από την ασφάλεια μέχρι τα drones

Το τηλεοπτικό κομμάτι αποτελεί μόνο μία πλευρά της επιχείρησης.

Η FCC συμμετέχει επίσης στον σχεδιασμό των επικοινωνιών που αφορούν την αστυνομία, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τις δυνάμεις ασφαλείας και τους μηχανισμούς αντιμετώπισης κρίσεων. Στην πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ, για παράδειγμα, όλες οι επικοινωνίες της Πολιτειακής Αστυνομίας μετατράπηκαν από την 1η Ιουνίου σε πλήρως κρυπτογραφημένες, ενισχύοντας την προστασία των επιχειρήσεων ασφαλείας γύρω από τους αγώνες.

Παράλληλα εφαρμόζονται μέτρα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και βάσει του αμερικανικού νόμου SAFER SKIES Act, καθώς τα drones θεωρούνται πλέον μία από τις σημαντικότερες απειλές για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Οι δυσκολίες διαφέρουν σημαντικά από πόλη σε πόλη. Στο Μαϊάμι, λόγω της επίπεδης γεωμορφολογίας, τα ραδιοσήματα ταξιδεύουν σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις. Στο Σιάτλ, αντίθετα, το ανάγλυφο του εδάφους δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες κάλυψης, ενώ στο στάδιο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ υπάρχει επιπλέον η έντονη παρουσία πομπών από τη Νέα Υόρκη, οι οποίοι βρίσκονται σε άμεση οπτική επαφή με το γήπεδο.

Πρόβα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028

Για τις αμερικανικές αρχές, η επιτυχία του σχεδίου δεν αφορά μόνο sτο φετινό Μουντιάλ. Η εμπειρία που αποκτάται χρησιμοποιείται ήδη ως βάση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, αλλά και για κάθε μελλοντική διοργάνωση μαζικής κλίμακας που θα φιλοξενήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανάπτυξη δικτύων 5G υψηλής χωρητικότητας, η καλύτερη διαχείριση του διαθέσιμου ραδιοφάσματος, η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η δημιουργία μόνιμων μηχανισμών συντονισμού αποτελούν πλέον στρατηγική παρακαταθήκη για την αμερικανική τηλεοπτική και τηλεπικοινωνιακή βιομηχανία.

Το αποτέλεσμα είναι ότι το μεγαλύτερο τηλεοπτικό γεγονός του πλανήτη δεν εξαρτάται μόνο από τις κάμερες ή τους δορυφόρους, αλλά από έναν αόρατο μηχανισμό που διαχειρίζεται χιλιάδες συχνότητες σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας ότι κάθε εικόνα και κάθε ήχος θα φτάσουν χωρίς καθυστέρηση στους τηλεθεατές σε ολόκληρο τον κόσμο.

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