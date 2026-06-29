Μποροβήλος: «Υπάρχουν εκπλήξεις στις εκλογές της Super League - Θα ζητήσουμε ξένους VAR σε όλα τα ματς του πρωταθλήματος»

Ο πρόεδρος του Αστέρας Actor και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, Γ. Μποροβήλος, μίλησε στην ΕΡΑ Σπορ για τις εκλογές της Super League, την συζήτηση περί αναδιάρθρωσης και την πιθανή επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι πρωταθλήματος, αποκαλύπτοντας ότι ο Αστέρας θα ζητήσει ξένους VAR σε όλα τα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Μεταξύ άλλων ο Μποροβήλος είπε:

- Στις εκλογές της Super League υπάρχουν και οι εκπλήξεις. Το καταστατικό επιτρέπει μέχρι και την έναρξη της διαδικασίας να θέσει κάποιος υποψηφιότητα. Δε θα έπρεπε να μας απασχολεί τόσο το θέμα του προέδρου, αλλά το πώς θα γίνει καλύτερο το πρωτάθλημα. Τα γήπεδα, η ανταγωνιστικότητα, τα έσοδα, που διαφέρουν κατά πολύ από άλλα πρωταθλήματα.

-Εμείς ψηφίσαμε την πρόταση για την αναδιάρθρωση. Στην πρόταση της Κηφισιάς πρέπει να δούμε τα υπέρ και τα κατά. Δεν είναι μόνο ο αριθμός των ομάδων (σ.σ. 16). Είναι και ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος με τα πλέι οφ και πλέι άουτ. Τα παιχνίδια γίνονται περισσότερα και δυσκολεύουν ειδικά τις ομάδες που παίζουν και στην Ευρώπη.

-Το πρόβλημα με τους Έλληνες διαιτητές και την επιστροφή στα ντέρμπι του πρωταθλήματος είναι ότι δεν υπάρχει αποδοχή και εμπιστοσύνη. Όμως η παρουσία ξένων στο VAR θα λειτουργήσει ως ασφαλιστική δικλείδα.

Η πρότασή μας θα είναι να υπάρχουν ξένοι VAR σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Το πρωτάθλημα δεν κρίνεται μόνο από τα ντέρμπι, κρίνεται και από τους αγώνες που θα δώσουν για παράδειγμα ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με τον Αστέρα ή κάποια άλλη ομάδα. Μπορεί ένα παιχνίδι να κρίνει ποια ομάδα θα υποβιβαστεί. Η παρουσία ξένων στο VAR θα ομαλοποιήσει την κατάσταση.