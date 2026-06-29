Θεοδωρικάκος για ακρίβεια: «Διατήρηση μειώσεων τιμών σε 2.000 κωδικούς το καλοκαίρι – Τέλος το πλαφόν»

Τέλος μπαίνει στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και είδη σούπερ μάρκετ, καθώς δεν πρόκειται να παραταθεί και θα λήξει αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε επίσης, ότι κυβέρνηση και παράγοντες της αγοράς συμφώνησαν πως οι μειώσεις μεσοσταθμικού ύψους 6% που επήλθαν σε 2.000 κωδικούς λόγω του πλαφόν θα παραμείνουν ως έχουν το επόμενο δίμηνο του καλοκαιριού.

«Στη συνέχεια θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές Σεπτεμβρίου, θα μπει σε εφαρμογή Κοινωνική Συμφωνία για δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα», είπε.

Επίσης, αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου λήγει και το πλαφόν στα καύσιμα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος:

Η αντιμετώπιση του θέματος του κόστους ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε σήμερα η σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς.

Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση τις τιμές του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες.

Στη σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντίληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων, σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών, χωρίς καμία απολύτως αύξηση.

Θέλω να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6%, εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν στα κέρδη, που είχαμε εκτάκτως επιβάλει.

Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμήνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς.

Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία για να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών.

Υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφόν λήγει στις 30 Ιουνίου.

Πηγή: newsbomb.gr