Η προφητεία του Captain Tsubasa που έκανε τους Ιάπωνες να ερωτευτούν το ποδόσφαιρο!

Αν οι μπλε Σαμουράι βρίσκονται σήμερα στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στη σελεσάο, το οφείλουν σε έναν χαρακτήρα anime και την ποδοσφαιρική επιρροή από τη Βραζιλία. Γράφει ο Σωτήρης Μήλιος…

Ήταν ακόμα μαθητής, όταν είδε για πρώτη φορά από την τηλεόραση το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1978. Μαγεύτηκε.

Μαγεύτηκε τόσο πολύ, που ένιωσε πως πρέπει με κάποιο τρόπο να εξωτερικεύσει αυτό που τον συνταράζει μέσα του. Μόνο που ο Γιοΐτσι Τακαχάσι έπρεπε να βρει τον τρόπο.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 το ποδόσφαιρο είναι παντελώς άγνωστο στην Ιαπωνία. Η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου λάτρευε (και λατρεύει) το σούμο, το μπέιζμπολ, το μπάντμιντον, αλλά δεν έχει ιδέα για αυτό το περίεργο άθλημα που παίζεται με τα πόδια.

Επαγγελματικό πρωτάθλημα δεν υπάρχει στη χώρα. Το Μουντιάλ το ξέρουν ελάχιστοι.

Τέσσερα χρόνια νωρίτερα, ο εκλεκτός προσκεκλημένος της ιαπωνικής κυβέρνησης είναι ο Πελέ. Σε μία προσπάθεια να συστήσει το άθλημα σε μία παρθένα αγορά, ο “βασιλιάς” επισκέπτεται διάφορα σχολεία του Τόκιο, μέχρι που ένας πιτσιρικάς του τραβάει την προσοχή.

Είναι ο 11χρονος Μουσάσι Μιζουσίμα, ο οποίος έχει παράταιρη τεχνική σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Ο Πελέ ζητά να γνωρίσει τους γονείς του, τους εξηγεί πως αν ήθελαν ο γιος τους να εξελίξει το ταλέντο του, θα έπρεπε να μετακομίσουν στη Βραζιλία.

Οι γονείς πείθονται, όμως η Σάντος δεν έχει ακαδημίες για τόσο μικρές ηλικίες. Ο Πελέ βάζει βύσμα για να τον πάρουν στην Σάο Πάουλο, που γίνεται το σπίτι του για τα επόμενα 10 χρόνια.

Δεν παίζει παρά μόνο μία φορά με την ανδρική της ομάδα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Πίσω στην χώρα πλάθονται τρομερές ιστορίες, γεννιούνται λαϊκοί θρύλοι για τον Ιάπωνα που προσπαθεί να κατακτήσει την Βραζιλία.

Ο Μιζουσίμα υπογράφει χορηγικά συμβόλαια με εταιρίες κολοσσούς, όπως η Fujitsu, η Fuji, η Panasonic, η Mizuno, γίνεται το πρόσωπο ενός αθλήματος που προσπαθεί να διεισδύσει στην νέα γενιά.

Αυτό είναι! Ο Τακαχάσι συνδέει όλα τα κομμάτια του παζλ και είναι πια σίγουρος. Σχεδιάζει το 1981 την μορφή του Τσουμπάσα Οοζόρα, ο οποίος είναι ένα κράμα του Ντιέγκο Μαραντόνα, του Μουσάσι Μιζουσίμα και ενός άλλου Ιάπωνα που προσπαθεί να κατακτήσει τον κόσμο του Κάζουγιόσι Μιούρα.

Εν αγνοία του, έχει αλλάξει την ιστορία του ποδοσφαίρου στη χώρα.

Σήμερα, ο Κάπτεν Τσουμπάσα είναι ένα από τις πιο αναγνωρισμένες μορφές anime / manga στην ιστορία της Ιαπωνίας, είναι ο λόγος που παίζεται ποδόσφαιρο στην χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.

Ο ήρωας της σειράς, που μεταγλωττίστηκε και έπαιξε σε όλο τον κόσμο, είναι ένα μοναχικό αγόρι, το οποίο βρίσκει διέξοδο στο ποδόσφαιρο, μετά από ένα τροχαίο ατύχημα που λίγο έλειψε να τον αφήσει παράλυτο.

Γνωρίζει τον Ρομπέρτο Χόνγκο έναν παλιό διεθνή Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, ο οποίος γίνεται ο μέντορας του, αυτός που τον οδηγεί προς τη δόξα.

Ο Captain Tsubasa είναι ένας ηγετικός μεσοεπιθετικός, ο οποίος αφού πρώτα οδηγά το σχολείο της πόλης του στην κορυφή της χώρας, μετακομίζει στο Σάο Πάουλο για να παίξει στην την Brancos Futebol Clube!

Οι περιπέτειες του ντύνουν τα υγρά όνειρα εκατομμυρίων παιδιών και φτιάχνουν μία ολόκληρη νέα γενιά στην Ιαπωνία που ερωτεύεται παράφορα το ποδόσφαιρο, απλά και μόνο χάρη σε έναν χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων!

Οι περισσότεροι σημερινοί διεθνείς των μπλε Σαμουράι μεγάλωσαν με τα γκολ του, τις νίκες του, τις περιπέτειες του, οι οποίες εντέλει αποδεικνύονται προφητικές.

Η απόλυτη πρόκληση του Captain Tsubasa είναι να οδηγήσει την Εθνική Ιαπωνίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων. Στον τελικό, αντίπαλος είναι η χώρα που τον υιοθέτησε ποδοσφαιρικά, η Βραζιλία.

Το παιχνίδι είναι θρίλερ και οδηγείται στην παράταση. Εκεί, η Ιαπωνία χάρη σε χατ-τρικ του Τσουμπάσα Οοζόρα επικρατεί με 4-3, στην απόλυτη αποθέωση του Ιάπωνα ήρωα, ο οποίος σε ένα από τα επόμενα sequel παίρνει μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα.

Είναι τέτοια η διείσδυση της σειράς καρτούν στην ιαπωνική κοινωνία, που ουσιαστικά βοηθά τις συνθήκες να ωριμάσουν ώστε το 1992 να δημιουργηθεί το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου η J-League.

Ακόμα κι εκεί, οι δύο κεντρικές φιγούρες που επηρεάζουν όσο κανείς την ιαπωνική ποδοσφαιρική σκέψη είναι από τη Βραζιλία. Ο Ζίκο και ο Λεονάρντο μαγεύουν την Ιαπωνία με την φανέλα της Κασίμα Άντλερς και βάζουν τα θεμέλια για την ποδοσφαιρική εξέλιξη που βλέπουμε σήμερα.

Αν υπάρχει ποδόσφαιρο σήμερα στην χώρα του ανατέλλοντος ηλίου οφείλεται στην Βραζιλία και τις επιρροές που άσκησε ώστε να γεννηθεί η μορφή του Τσουμπάσα Οοζόρα ή του Όλιβερ Άτομ, όπως μεταφράστηκε σε άλλες χώρες.

Αυτός ο χαρακτήρας αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για μία ολόκληρη χώρα, που καλείται σήμερα να αποδείξει ότι αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στον κόσμο των κινουμένων σχεδίων, αλλά και στην πραγματικότητα.