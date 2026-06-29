Τραμπ: «Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, συνομιλίες αύριο Τρίτη στη Ντόχα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Ιράν ζήτησε να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία, όπως ανέφερε, έχει προγραμματιστεί για αύριο Τρίτη (30.06.2026) στη Ντόχα του Κατάρ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε χαρακτηριστικά: «Το Ιράν ζήτησε συνάντηση. Θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Ντόχα».

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν διαψεύδει ότι οι τεχνικές ομάδες των δύο χωρών θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες για να συζητήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου τους.

«Δεν έχουν προγραμματιστεί τεχνικές συναντήσεις των ομάδων εργασίας για αυτή την εβδομάδα» δήλωσε ο υφυπουργός υπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση.

Δημοσίευμα του Reuters ανέφερε επίσης ότι τεχνικά κλιμάκια των δύο χωρών επρόκειτο να συναντηθούν τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα για να προχωρήσουν στην εφαρμογή του πρόσφατου μνημονίου κατανόησης.

Επιπλέον, χθες, Κυριακή (28.03.2026), ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios είχε αναφέρει, επικαλούμενος πηγές του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις «προς το παρόν». Ανέφερε ακόμη ότι οι αντιπρόσωποί τους προγραμματίζεται πλέον να συναντηθούν στο Κατάρ αύριο, Τρίτη, για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διένεξή τους όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν σήμερα ότι συνάντηση σε υψηλό επίπεδο θα πραγματοποιηθεί στην Ντόχα αύριο Τρίτη με τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ να συμμετέχουν σε αυτήν ενώ οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν στο περιθώριο.

Σε σημερινή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ είπε πως το Ιράν ζήτησε συνάντηση και ότι αυτή θα λάβει χώρα στην πρωτεύουσα του Κατάρ χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

Δευτερόλεπτα αργότερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε στο δίκτυο Fox News ότι ο Γουίτκοφ και η Κούσνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες.

“Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα μεταβούν στην Ντόχα για υψηλού επιπέδου συναντήσεις αυτή την εβδομάδα, καθώς συνεχίζουμε να συζητάμε το μνημόνιο κατανόησης. Στο περιθώριο αυτών των υψηλού επιπέδου συνομιλιών, θα είναι οι τεχνικές συνομιλίες”, είπε.

“Σε ό,τι μας αφορά, τηρούμε τις υποσχέσεις μας για την κατάπαυση πυρός. Η βία θα αντιμετωπιστεί με τη βία”, πρόσθεσε η Λέβιτ.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου συμφωνία 14 σημείων που αποσκοπεί στον τερματισμό μιας σύγκρουσης τεσσάρων μηνών, με βάση την οποία οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να ανοίξει και πάλι το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχονταν το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο.

Όμως τα πληγματα που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές το Σαββατοκύριακο απείλησαν να εκτροχιάσουν την εύθραυστη συμφωνία.

“Υπήρξαν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με οδηγίες του προέδρου, απάντησαν και αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει, αλλά ελπίζουμε ότι δεν θα δούμε να συμβαίνει. Ο πρόεδρος προφανώς θέλει να δει να επιτυγχάνεται ειρήνη”, είπε η Λέβιτ.

Πηγή: newsit.gr