Την Τρίτη λόγω μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ

Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο εστιατόριο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ».
Νωρίτερα διαβάσατε τις εξελίξεις σχετικά με την Ερασιτεχνική, καθώς με απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου ο Νίκος Παντερμαλής τοποθετείται Εκτελεστικός Διευθυντής του Σωματείου.
Ο Νίκος Παντερμαλής μάλιστα, θα βρεθεί στην προσεχή Γενική Συνέλευση, όπου και θα ανακοινωθεί επίσημα η ενεργοποίηση του στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ.
Η ενημέρωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ:
Η ΑΕΚ ενημερώνει ότι η σημερινή (29/06) Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας.
Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 17:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο εστιατόριο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ».