Την Τρίτη λόγω μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ

Για σήμερα ήταν προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση της Ερασιτεχνική ΑΕΚ, ωστόσο λόγω μη απαρτίας, αυτή μεταφέρεται για αύριο Τρίτη (30/6).

Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο εστιατόριο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ».

Νωρίτερα διαβάσατε τις εξελίξεις σχετικά με την Ερασιτεχνική, καθώς με απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου ο Νίκος Παντερμαλής τοποθετείται Εκτελεστικός Διευθυντής του Σωματείου.

Ο Νίκος Παντερμαλής μάλιστα, θα βρεθεί στην προσεχή Γενική Συνέλευση, όπου και θα ανακοινωθεί επίσημα η ενεργοποίηση του στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ.

Η ενημέρωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ ενημερώνει ότι η σημερινή (29/06) Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας.

Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 17:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο εστιατόριο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ».