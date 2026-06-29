«Πρώτη» του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία - Στο γήπεδο οι συνεργάτες του Λίσι (vids)

Ο ΠΑΟΚ κάνει… πρεμιέρα στην Ολλανδία, με τους συνεργάτες του Αλέσιο Λίσι να καταφθάνουν από νωρίς για την πρώτη προπόνηση.

Αποστολή στην Ολλανδία

Με τα… καθιερωμένα ποδήλατα έφτασαν στο προπονητικό κέντρο του NIVO Sparta οι άμεσοι συνεργάτες του Αλέσιο Λίσι, για την πρώτη φετινή προπόνηση επί ολλανδικού εδάφους.

Ο Πέτρος Τσιαπακίδης, ο Αλμπέρτο Χινές και όλο το τεχνικό επιτελείο βρέθηκαν από νωρίς στο γήπεδο, προκειμένου να ρυθμίσουν και τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν την έναρξη της προπόνησης.

Μετά από λίγη ώρα στο προπονητικό κέντρο έφτασε και ο Ανέστης Ασλανίδης μαζί με τον Σόλα Σορετίρε, με τον εξτρέμ του Δικεφάλου να συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Πλέον, τα πάντα στο Ζαλτμπόμελ είναι έτοιμα για την έναρξη του βασικού σταδίου της ασπρόμαυρης προετοιμασίας, που θα διαρκέσει δύο εβδομάδες.