Ο Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ... ανακοινώθηκε στον Ολυμπιακό μέσω του γυμναστή του (pic)

Ο Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ... ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό μέσα από ένα post του γυμναστή του.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει υπογράψει εδώ και καιρό το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και πλέον απομένει μόνο η τυπική ανακοίνωση από την μεριά των Πειραιωτών.

Ο Μίλερ - ΜακΙντάιρ, λοιπόν, «πρόλαβε» τους πρωταθλητές Ευρώπης και... γνωστοποίησε τη συμφωνία των δύο πλευρών, με ένα μήνυμα που αναδημοσίευσε στο Instagram.

«Δέκατη χρονιά με τον Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ. Οι περισσότεροι παίκτες επαναπαύονται όταν έρθει η επιτυχία. Ο Κόντι έκανε το ακριβώς αντίθετο. Κάθε καλοκαίρι βρίσκαμε νέους τρόπους να προπονούμαστε πιο έξυπνα, να προετοιμαζόμαστε καλύτερα και να ανεβάζουμε συνεχώς τον πήχη. Αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που εξελίχθηκε από το EuroCup… στη EuroLeague… και τελικά σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Ας κάνουμε αυτή την offseason την καλύτερη μέχρι σήμερα! Έτοιμοι για τη Μαγιόρκα», ανέφερε το μήνυμα του γυμναστή του, με τη φωτογραφία να «αποκαλύπτει» και το σήμα του Ολυμπιακού στο πλάνο προπονήσεων του 32χρονου παίκτη.