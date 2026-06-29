Βενεζουέλα: 21χρονος ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες στα ερείπια

Στο σημείο όπου εντοπίστηκε ο 21χρονος, υπήρχε η σορός ενός άλλου ανθρώπου, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την επιχείρηση διάσωσης.

Ζωντανός ύστερα από πέντε ημέρες στα ερείπια της Βενεζουέλας ανασύρθηκε ένας 21χρονος στην πολιτεία Λα Γκουάιρα από σωστικά συνεργεία της χώρας, του Μεξικού και του Ελ Σαλβαδόρ που επιχειρούν στην περιοχή, για τον εντοπισμό ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμα μετά τους δύο φονικούς σεισμούς. Τη γνωστοποίηση της είδησης έκανε ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίντ Μπουκέλε.

Από τους δύο σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών κατέρρευσαν εκατοντάδες κτίρια, υπέστη ζημιές το διεθνές αεροδρόμιο της Βενεζουέλας και σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.450 άνθρωποι, με βάση τον πιο πρόσφατο, αλλά όχι οριστικό, απολογισμό.

Ο 21χρονος ονομάζεται Άαρον Λεβί Καντίγιο Βάργας και εντοπίστηκε ζωντανός στην πόλη Καραμπαγιέδα. Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, στο σημείο όπου εντοπίστηκε ο 21χρονος, υπήρχε η σορός ενός άλλου ανθρώπου, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την επιχείρηση διάσωσης.

Ο 21χρονος λαμβάνει πλέον εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα ενώ οι διασώστες «θα συνεχίσουν να εργάζονται με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να σώσουν περισσότερες ζωές».

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, δήλωσε ότι η επιχείρηση απεγκλωβισμού διήρκησε 43 ώρες, ενώ ο Άαρον παρέμεινε εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια για συνολικά 106 ώρες προτού διασωθεί.

Πηγή: newsit.gr